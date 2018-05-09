Ещё
Члены французской делегации почтили в Иваново память героев эскадрильи «Нормандия-Неман»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Члены французской делегации почтили в Иваново память героев эскадрильи «Нормандия-Неман» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Гости прибыли в Россию по приглашению ивановского отделения «Российского фонда мира». Завтра, 9 мая они возложат цветы к памятнику летчикам и техникам знаменитой эскадрильи.
Делегация из французского города Онфлера прибыла в Иванов, чтобы почтить память пилотов 1-го отдельного истребительного авиационного полка «Нормандия — Неман». В Россию гости приехали по приглашению ивановского отделения «Российского фонда мира».
Завтра, 9 мая они возложат цветы к памятнику летчикам и техникам знаменитой эскадрильи. После этого гости присоединятся к шествию «Бессмертного полка», где пронесут портреты французских пилотов. Вместе с ними пройдут ученики 29-й ивановской школы, в которой расположен музей эскадрильи.
«Сегодня я открываю для себя вашу страну. Открываю огромное государство, о котором сегодня говорит весь мир. Говорит совершенно разное, поэтому я счастлив, что имею честь побывать здесь и своими глазами все увидеть. У вас живут чудесные люди. Большое спасибо, что пригласили меня для участия в этом патриотическом мероприятии и прошу простить, что не могу говорить с вами на русском языке», — рассказал председатель совета ветеранов в Онфлере Реймонд Де Стен.
Археолог-любитель из Франции Пьер Малиновский также прибыл в Иваново в составе делегации. В нашей стране он планирует разыскать могилу погибшего французского летчика, который воевал в истребительном полку эскадрильи «Нормандия-Неман». Пилот погиб во время боев под Смоленском. Имя героя известно и если поиски увенчаются успехом, Пьер рассчитывает перевезти его останки во Францию, где до сих пор живут родственники пилота.
Легендарный полк «Нормандия-Неман», созданный в 1942 году из французских летчиков, сражался на советско-германском фронте вместе с солдатами Красной армии. Ему посвящен новый выпуск программы «Военная приемка. След в истории». В основе фильма лежат воспоминания одного из пилотов полка, барона Мориса де Жоффра.
ТК «Звезда»: последние новости
Дональд Трамп посоветовал Джону Керри «держаться подальше от переговоров» Портал Минобороны России «Память народа» пополнился новыми данными из Центрального архива Министерства обороны В Керчи прошло факельное шествие
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выдвинул предложение Ирану134
Иран отреагировал на решение Трампа175
Два человека погибли в результате удара по Сирии19
Момент авиаудара по Сирии попал в сеть396
Москва осталась без дешевых квартир8
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Войска
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение