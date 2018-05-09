Члены французской делегации почтили в Иваново память героев эскадрильи «Нормандия-Неман»

Гости прибыли в Россию по приглашению ивановского отделения «Российского фонда мира». Завтра, 9 мая они возложат цветы к памятнику летчикам и техникам знаменитой эскадрильи.

Делегация из французского города Онфлера прибыла в Иванов, чтобы почтить память пилотов 1-го отдельного истребительного авиационного полка «Нормандия — Неман ». В Россию гости приехали по приглашению ивановского отделения «Российского фонда мира».

Завтра, 9 мая они возложат цветы к памятнику летчикам и техникам знаменитой эскадрильи. После этого гости присоединятся к шествию «Бессмертного полка», где пронесут портреты французских пилотов. Вместе с ними пройдут ученики 29-й ивановской школы, в которой расположен музей эскадрильи.

«Сегодня я открываю для себя вашу страну. Открываю огромное государство, о котором сегодня говорит весь мир. Говорит совершенно разное, поэтому я счастлив, что имею честь побывать здесь и своими глазами все увидеть. У вас живут чудесные люди. Большое спасибо, что пригласили меня для участия в этом патриотическом мероприятии и прошу простить, что не могу говорить с вами на русском языке», — рассказал председатель совета ветеранов в Онфлере Реймонд Де Стен.

Археолог-любитель из Франции Пьер Малиновский также прибыл в Иваново в составе делегации. В нашей стране он планирует разыскать могилу погибшего французского летчика, который воевал в истребительном полку эскадрильи «Нормандия-Неман». Пилот погиб во время боев под Смоленском. Имя героя известно и если поиски увенчаются успехом, Пьер рассчитывает перевезти его останки во Францию, где до сих пор живут родственники пилота.

Легендарный полк «Нормандия-Неман», созданный в 1942 году из французских летчиков, сражался на советско-германском фронте вместе с солдатами Красной армии. Ему посвящен новый выпуск программы «Военная приемка. След в истории». В основе фильма лежат воспоминания одного из пилотов полка, барона Мориса де Жоффра.