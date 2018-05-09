Саудовская Аравия продолжит нейтрализацию «враждебной политики Ирана»

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения по атому с Ираном. Восстановление санкций против Ирана займет от 90 до 180 дней, именно за этот срок партнерам Ирана потребуется прекратить ведение бизнеса с этой страной, заявило министерство финансов США

"Мы поддерживаем выход США из ядерной сделки и решение вернуть экономические санкции в отношении Ирана, мы продолжим работать с нашими партнерами, чтобы нейтрализовать опасность враждебной политики Ирана", — отметил министр.