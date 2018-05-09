Саудовская Аравия продолжит нейтрализацию «враждебной политики Ирана» 

ДОХА, 9 мая — РИА Новости. Саудовская Аравия продолжит работать с партнерами для нейтрализации опасности от «враждебной политики Ирана», написал министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр в своем микроблоге в социальной сети Twitter.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения по атому с Ираном. Восстановление санкций против Ирана займет от 90 до 180 дней, именно за этот срок партнерам Ирана потребуется прекратить ведение бизнеса с этой страной, заявило министерство финансов США.
"Мы поддерживаем выход США из ядерной сделки и решение вернуть экономические санкции в отношении Ирана, мы продолжим работать с нашими партнерами, чтобы нейтрализовать опасность враждебной политики Ирана", — отметил министр.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза. -0-