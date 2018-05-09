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В Керчи прошло факельное шествие
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В Керчи прошло факельное шествие 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Несколько тысяч человек прошли с зажженными факелами по центральным улицам города.
В Керчи состоялось факельное шествие. Участники мероприятия с зажженными факелами поднялись на гору Митридат к обелиску Славы, где прошло театрализованное представление, в котором приняли участие десятки артистов.
Керчане и гости города не только увидели красочное шоу, но и услышали истории героев Керчи. В конце представления на гору поднялись ветераны ВОВ.
Факельное шествие проходит в Керчи ежегодно 8 мая. Во время мероприятия тысячи людей с зажженными факелами идут по центральным улицам города, после чего поднимаются на гору Митридат, где им показывают театрализованное представление о военных событиях в городе.
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