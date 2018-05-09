В Керчи прошло факельное шествие

Несколько тысяч человек прошли с зажженными факелами по центральным улицам города.

Керчи состоялось факельное шествие. Участники мероприятия с зажженными факелами поднялись на гору Митридат к обелиску Славы, где прошло театрализованное представление, в котором приняли участие десятки артистов.

Керчане и гости города не только увидели красочное шоу, но и услышали истории героев Керчи. В конце представления на гору поднялись ветераны ВОВ.

Факельное шествие проходит в Керчи ежегодно 8 мая. Во время мероприятия тысячи людей с зажженными факелами идут по центральным улицам города, после чего поднимаются на гору Митридат, где им показывают театрализованное представление о военных событиях в городе.