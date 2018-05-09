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Иран не будет отказываться от ядерной сделки — президент Ирана Х. Роухани
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Иран не будет отказываться от ядерной сделки — президент Ирана Х. Роухани 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Тегеран, 9 мая /Синьхуа/ — Президент Ирана Хасан Роухани во вторник вечером в своем телевыступлении отметил, что, хотя США решили выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе /СВПД/, Иран пока не готов отказываться от ядерной сделки и проведет консультации с другими сторонами этого соглашения.
По его словам, «с этого момента СВПД становится соглашением между Ираном и „пятеркой“ государств».
При этом Х. Роухани указал, что если в ходе дальнейших консультаций интересы Ирана, предусмотренные соглашением, не будут защищены, то Организация по атомной энергии Ирана восстановит деятельность по обогащению урана на «всех уровнях».
Х. Роухани также осудил США за то, что те на протяжении последних 40 лет проводят враждебную политику в отношении Ирана, а также отказываются от выполнения своих обязательств, предусмотренных СВПД.
Остановившись на угрозе санкций Вашингтоном, Х. Роухани подчеркнул, что иранская экономика не подвергнется влиянию этих санкций, а внутренний рынок страны останется стабильным.
Напомним, что Иран и «шестерка» международных посредников /США, Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия/ в июле 2015 года достигли СВПД. Согласно документу, Тегеран должен ограничить свою ядерную программу, а международное сообщество — снять с него санкции. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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