Самое главное о рыбных консервах

СодержаниеПечень трескиГорбушаСайраСкумбрияКилькаТунецКак выбрать идеальные рыбные консервы?Как распознать подделку?

Принято считать, что рыбные консервы — палочка-выручалочка для хозяек и холостяков, когда нужно быстро подать на стол. Но не стоит их так обесценивать. Рыбные консервы — это рыба и морепродукты, прошедшие специальную обработку, благодаря чему их можно долго хранить. В процессе производства сохраняются практически все витамины и ценные вещества, полезные для здоровья.

Консервы могут готовиться из натурального сырья или полуфабрикатов, заливаются томатной пастой, маслом или другими заправками. От способа приготовления зависит не только их вкус и польза, но и стоимость. Как же разобраться в этом многообразии и выбрать действительно качественный и вкусный продукт?

Печень трески

Ее химический состав уникален, поэтому печень трески имеет ряд полезных свойств. Она благоприятно влияет на зрительную функцию, предупреждает развитие «куриной слепоты». Жирные кислоты улучшают состояние кожи, выравнивают ее структуру и цвет. Печень трески рекомендуется употреблять в целях профилактики образования раковых опухолей. Благодаря большому количеству витамина С укрепляется иммунитет и повышаются защитные силы организма. Регулярное употребление консервированной печени благоприятно сказывается практически на всех органах и системах.

«Росконтроль» проверил консервированную печень трески ТМ «Морской котик», «Штурвал», «Фишерель», «Беринг» и «Вкусные консервы». Согласно исследованиям, все образцы соответствуют ГОСТу. «Морской котик» уже второй раз успешно проходит испытание, а вот к ТМ «Беринг» были замечания по содержимому.

А вы знали?

В 100 г рыбной консервы содержится столько же кальция, сколько в стакане натурального молока.

Горбуша

Горбуша содержит очень много питательных веществ, которые полезны для здоровья. Кислоты Омега-3 защищают клетки от воздействия неблагоприятных факторов и продлевают молодость. А никотиновая кислота нормализует работу пищеварительного тракта.

Согласно результатам тестирования «Росконтроля», все консервы ТМ «5 морей», «Каждый день», «Курильский берег», «Морская радуга», «Вкусные консервы» оказались безопасными. Больше всего баллов набрал продукт ТМ «Курильский берег», а на последнем месте оказались консервы «Каждый день».

Факт!

Уксусный маринад максимально раскрывает ценные свойства рыбы, поэтому некоторые консервы полезнее натурального продукта.

Сайра

Эта рыба даже в консервированном виде может восполнить в организме дефицит аминокислот. Ее регулярное употребление — отличная профилактика болезней сердца и сосудов. Она содержит необходимые витамины и микроэлементы. А ее презентабельный вид — еще одно преимущество. Крупные куски выглядят очень аппетитно, их можно подавать самостоятельно или добавлять в салаты и супы.

«Росконтроль» протестировал 6 ТМ: «Дальморепродукт», «Доброфлот», «5 морей», «Ультрамарин», «Морская радуга», «Вкусные консервы». Оказалось, что продукт «Морская радуга» непригоден к употреблению. А лидируют консервы «Дальморепродукт».

Скумбрия

Эта рыба пользуется популярностью, ее вылавливают в промышленных масштабах. Жирное мясо очень ценится — в нем много витамина В12, В2, В1, РР, Омега-3 кислот и микроэлементов.

«Росконтроль» взял на экспертизу ТМ «5 морей», «Каждый день», «Фишерель / Наша семья», «Барс», GoldFish. Фаворитом стал продукт «5 морей», а меньше всех баллов набрали консервы «Каждый день» — не соответствуют ГОСТу.

Килька

Консервированная килька содержит витамины, кальций, фосфор и другие микроэлементы. Ее широко используют в кулинарии: готовят супы, подают с гарниром, добавляют в жаркое.

«Росконтроль» протестировал 5 брендов: «Вкусные консервы», «5 морей», «Ультрамарин», «Барс», GoldFish, «Маяк». Лидером стала ТМ «Барс», а вот бренд «Маяк» не рекомендован к употреблению.

Тунец

Тунец консервируют с добавлением масла или в собственном соку — последний вариант предпочтительней, так как калорийность рыбы меньше. В консервированном тунце содержатся Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты, которые необходимы для нормальной работы мозга и сердца. Витамины группы В и аминокислоты укрепляют нервную систему. Калорийность тунца невысока, поэтому его могут добавлять в рацион люди, которые следят за своим весом.

«Росконтроль» проверил консервированный тунец нескольких ТМ. Абсолютного лидера нет, а бренды John West и «Капитан вкусов» оказались в черном списке.

Как выбрать идеальные рыбные консервы?

Любителям жирной рыбки стоит выбирать консервы с осенней датой производства. Обычно к этому времени рыба успела «нагулять» жирок. Если вы хотите консервы с икрой, ищите весеннюю дату производства.

Совет!

Лососевые породы рыб, заготовленные в период нереста, теряют свои вкусовые качества и полезные свойства.

Поднесите банку к уху и активно потрясите ее. Чем больше в ней заливки, тем сильнее она будет «булькать». На банке не должно быть ржавчины и повреждений. Убедитесь, что она не вздулась.

Когда вы откроете банку, обратите внимание на содержимое. Куски рыбы должны держать форму и не разваливаться. Их укладывают поперечным срезом ко дну банки. Расстояние от верхнего края банки до кусков рыбы — не менее 5 мм. Головы и внутренности должны полностью отсутствовать. «Хвостатых» кусочков должно быть не больше половины.

Содержимое банки нужно сразу после вскрытия переложить на стеклянную тарелку. Употребить консервы необходимо в течение суток. Под воздействием кислорода продукт окисляется. Консервы должны иметь аппетитный запах и приятный вкус без дополнительных привкусов. Хранить продукт следует в сухом помещении при температуре от 0 до 15 градусов.

Как распознать подделку?

Известны случаи, когда недобросовестные производители под видом дорогой рыбы продают более дешевые сорта. Чтобы не купить подделку, нужно обращать внимание не только на этикетку, но и на маркировку на крышке банки. Она состоит из трех (или двух) рядов знаков. В первом указывают дату производства, в третьем — индекс отрасли и номер смены. Самый красноречивый — второй ряд. Он содержит ассортиментные знаки для каждого вида консервов. Например, горбуша натуральная отмечается знаком «83Д», а сайра — «308».

Полезно знать!

Маркировка С20 говорит о том, что консервы изготовлены из «некондиции»: брюшек, плавников, головок.

В консервах хорошего качества недопустимо наличие разваренного мяса, слезшей кожи, мутного бульона. При перекладывании на тарелку куски должны сохранять форму. В составе натуральных консервов только рыба и соль — тогда можно оценить всю глубину вкуса.

Важно!

Иногда на банке можно увидеть две даты изготовления. Верная та, которая выдавлена на крышке.

Ни в коем случае не ешьте вздувшиеся консервы! В этом случае велика вероятность заражения ботулизмом — это смертельно опасное заболевание, которое поражает нервную систему.

Комментарий экспертаЕлизавета Киселева, эндокринолог и диетолог

Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни пробовал рыбные консервы. Конечно, у них есть и почитатели, и противники — последние, скорее всего, когда-то попробовали некачественный продукт. В натуральных консервах нет ничего плохо — они полезные и не вредят здоровью.

Консервы могут быть в масле или в томате, со специальной заливкой или овощами — выбор зависит от вкусовых предпочтений. Их название произошло от слова «хранить», «сохранять». Изобрел консервы повар из Франции Николя Аппер.

В консервах сохраняются практически все витамины и ценные вещества, в процессе производства не разрушается кальций и магний. В рыбе содержатся аминокислоты и бетакаротин — во время термической обработки они достигают пика своей полезности.

Обязательно изучайте состав перед тем, как купить консервы! Натуральный продукт не содержит ароматизаторов и других добавок. В его составе только рыба, соль и масло. Слишком низкая цена — свидетельство того, что производитель сэкономил на натуральных продуктах.

Внимательно изучите состояние банки. Не должно быть различных повреждений и ржавчины, вздутия.

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