В Петербурге более 90 образцов техники выйдут на Парад Победы 

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 мая — РИА Новости. Более 90 образцов военной техники и около 4,5 тысячи военных примут участие в параде Победы 9 мая на Дворцовой площади в Петербурге, сообщает пресс-служба ЗВО.
В военном параде в составе механизированной колонны пройдут более 90 образцов военной техники, включая бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками и БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3, артиллерийские системы «Нона-СВК», «Мста-С» и «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», ракетные комплексы «Искандер-М» и зенитные ракетные комплексы «С-400».
Гусеницы 20 единиц техники будут оснащены асфальтоходными башмаками и гусеничными лентами с «резиновым ходом».
Всего в военном параде в Петербурге примут участие около 4,5 тысячи военных, воспитанников суворовских и нахимовского военных училищ, курсантов вузов Минобороны, МЧС, МВД и войск Национальной гвардии. В парадном строю авиации будут задействованы 45 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолеты Су-24, Су-27, Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-31, транспортные самолеты Ту-134, Ан-12, Ан-26, Ил-76, стратегический бомбардировщик Ту-95.