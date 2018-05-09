В Петербурге более 90 образцов техники выйдут на Парад Победы

С. - ПЕТЕРБУРГ , 9 мая — РИА Новости . Более 90 образцов военной техники и около 4,5 тысячи военных примут участие в параде Победы 9 мая на Дворцовой площади в Петербурге, сообщает пресс-служба ЗВО.

В военном параде в составе механизированной колонны пройдут более 90 образцов военной техники, включая бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками и БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3, артиллерийские системы «Нона-СВК», «Мста-С» и «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», ракетные комплексы «Искандер-М» и зенитные ракетные комплексы «С-400».

Гусеницы 20 единиц техники будут оснащены асфальтоходными башмаками и гусеничными лентами с «резиновым ходом».