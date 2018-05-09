Перепутанные судьбы. Ярославна через 30 лет узнала о подмене своего ребёнка

Маргарита Маланчук и её муж только три года назад узнали, что их младший сын — не родной. Супруги уверены, что роковая ошибка произошла ещё в роддоме. И требуют от медиков возмещения морального ущерба.

«Это не мой!»

30 лет назад им отдали в роддоме чужого малыша, уверена Маргарита Маланчук.

«Муж засомневался, потому что когда сын стал расти, с году, двух лет, смотрит — ни на кого Димка не похож, — вспоминает Маргарита Борисовна. — Сыновья — погодки, и что совсем разные — всё время в глаза бросалось».

«Это не мой!» — нервничал Анатолий Николаевич.

Но Маргарита Борисовна хоть и обижалась, но терпела, думала — ревность.

«В те годы, 90-е, есть было нечего, поэтому, может, в голову ничего и не входило, — вздыхает женщина. — А то, что в выписке отметили, что у малыша вторая группа крови, так я знала, что мужу никогда не изменяла, и думала, что у мужа тоже вторая. А потом оказалось — первая. Я сдала кровь — и у меня тоже первая».

Маргарита Борисовна, сама всю жизнь проработавшая медсестрой, посоветовалась с врачами, и кто-то сказал ей, что такое может быть. Да и у мужа была большая семья — 17 человек детей, поэтому всё вспоминали, может, сын на кого из той родни похож.

Три с половиной года назад Маргарита Борисовна решила, наконец, выяснить — её или нет младший сын.

«Дай, думаю, на старости лет узнаю — чей ребёнок, — рассказывает женщина. — Поехала в судмедэкспертизу, всё объяснила. Мне говорят: это стоит 26 тысяч. Диме я сказала: ты не обижайся, просто папа хочет знать, изменяла я ему тогда или нет».

Ребёнка не видела

Маргарита Борисовна вообще никогда не думала, что Дима — не её сын. Когда родила, новорожденного не видела.

«Я до него ещё двоих рожала, и нам никогда не показывали детей: на стол положат, всё сделают и уносят, — вспоминает женщина. — Не разглядишь, пока не принесут кормить. А поскольку мальчик родился недоношенным, то сказали, что не будут давать кормить».

Потом ребёнка перевели в отделение недоношенных, а его маму выписали домой.

«Я в больницу ходила каждый день: молоко сцеживала и относила. Раз в неделю врач ко мне выходила, успокаивала: поправляется, мол, вес набирает. Потом малыша выписали. Я так обрадовалась, схватила его и усвистала домой», — с улыбкой вспоминает Маргарита Борисовна.

Когда тест ДНК был готов, врач подтвердил: «Всё так, как вы и говорили, ребёнок не ваш». Но сыну побоялись сразу правду выложить.

Душа болит

Два с лишним года Маргарита и Анатолий втихаря искали своего биологического сына: ходили по инстанциям, в прокуратуру , полицию. Но всё напрасно, расследование своими силами ничего не дало.

«Я думаю, что подменили ребёнка в отделении недоношенных, — переживает женщина. — Мне сказали — все документы утеряны с 1987 по 1992 год включительно, в больнице был потоп. И теперь никого не найти».

Год назад Анатолий Николаевич признался во всём Диме.

«Сын переживает: мол, я подкидыш, — говорит Маргарита Борисовна. — Может, боится, что найдём своего, а его — на улицу. Он ведь не рассказывает, что у него в душе творится. Дима хороший у нас, трудолюбивый, очень любим его. По хозяйству, на даче нам помогает. У нас уж сил нет, муж — инвалид, а «пашет» Дима».

Но душа у супругов за своего, которого они никогда не видели, болит: где он, как он?

«Просто хочется увидеть и узнать, где наш, — твёрдо заявляет Маргарита Борисовна. — Вдруг он попал в детдом, а потом чёрные риелторы квартиру отобрали? Я сыну говорю: Дима, что мы, ему хлеба не дадим? У нас трое детей, будет четвёртым. А если там семья — будете знать, что у вас две мамы и два папы. Если уж так случилось!»

Старшему сыну Ивану тоже недавно раскрыли правду.

«Говорю: Ваня, надо искать брата. Он оборачивается: а зачем?»

Но друзья Диму поддержали. Один из них даже написал письмо на передачу «Пусть говорят». Вдруг помогут? Хотя, возможно, эта история их и не заинтересует.

Супруги Маланчук подали исковое заявление в суд, требуя компенсацию морального вреда. И надеются добиться справедливости.

«Чтобы искать нашего сына, нужны очень большие деньги, — признаётся Маргарита Борисовна. — Детективы просят начиная от 90 тысяч рублей. Мы должны знать, что у него всё нормально».

Комментарий

«Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований семьи Маланчук. Суд не принял во внимание то обстоятельство, что отношения, сложившиеся между семьей Маланчук и больницей, являются длящимися. То есть нарушение прав семьи до сих пор продолжается. Как право Маргариты Борисовны и Анатолия Николаевича, которые не могут воспитывать своего биологического ребёнка, так и право Дмитрия Маланчука знать своих родителей, воспитываться в своей семье. И нарушение этих прав до сих пор не восстановлено.

Практика подобных судебных дел, в том числе нашумевшее дело Зои Тугановой из Челябинска и её двух дочерей — биологической и небиологической, свидетельствует о том, что эти длящиеся отношения должны быть приняты во внимание.

Семья Маланчук подала апелляционную жалобу и ждёт нового суда».