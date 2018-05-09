Перепутанные судьбы. Ярославна через 30 лет узнала о подмене своего ребёнка 

Маргарита Маланчук и её муж только три года назад узнали, что их младший сын — не родной. Супруги уверены, что роковая ошибка произошла ещё в роддоме. И требуют от медиков возмещения морального ущерба.
«Это не мой!»
30 лет назад им отдали в роддоме чужого малыша, уверена Маргарита Маланчук.
«Муж засомневался, потому что когда сын стал расти, с году, двух лет, смотрит — ни на кого Димка не похож, — вспоминает Маргарита Борисовна. — Сыновья — погодки, и что совсем разные — всё время в глаза бросалось».
«Это не мой!» — нервничал Анатолий Николаевич.
Но Маргарита Борисовна хоть и обижалась, но терпела, думала — ревность.
«В те годы, 90-е, есть было нечего, поэтому, может, в голову ничего и не входило, — вздыхает женщина. — А то, что в выписке отметили, что у малыша вторая группа крови, так я знала, что мужу никогда не изменяла, и думала, что у мужа тоже вторая. А потом оказалось — первая. Я сдала кровь — и у меня тоже первая».
Маргарита Борисовна, сама всю жизнь проработавшая медсестрой, посоветовалась с врачами, и кто-то сказал ей, что такое может быть. Да и у мужа была большая семья — 17 человек детей, поэтому всё вспоминали, может, сын на кого из той родни похож.
Три с половиной года назад Маргарита Борисовна решила, наконец, выяснить — её или нет младший сын.
«Дай, думаю, на старости лет узнаю — чей ребёнок, — рассказывает женщина. — Поехала в судмедэкспертизу, всё объяснила. Мне говорят: это стоит 26 тысяч. Диме я сказала: ты не обижайся, просто папа хочет знать, изменяла я ему тогда или нет».
Ребёнка не видела
Маргарита Борисовна вообще никогда не думала, что Дима — не её сын. Когда родила, новорожденного не видела.
«Я до него ещё двоих рожала, и нам никогда не показывали детей: на стол положат, всё сделают и уносят, — вспоминает женщина. — Не разглядишь, пока не принесут кормить. А поскольку мальчик родился недоношенным, то сказали, что не будут давать кормить».
Потом ребёнка перевели в отделение недоношенных, а его маму выписали домой.
«Я в больницу ходила каждый день: молоко сцеживала и относила. Раз в неделю врач ко мне выходила, успокаивала: поправляется, мол, вес набирает. Потом малыша выписали. Я так обрадовалась, схватила его и усвистала домой», — с улыбкой вспоминает Маргарита Борисовна.
Когда тест ДНК был готов, врач подтвердил: «Всё так, как вы и говорили, ребёнок не ваш». Но сыну побоялись сразу правду выложить.
Душа болит
Два с лишним года Маргарита и Анатолий втихаря искали своего биологического сына: ходили по инстанциям, в прокуратуру, полицию. Но всё напрасно, расследование своими силами ничего не дало.
«Я думаю, что подменили ребёнка в отделении недоношенных, — переживает женщина. — Мне сказали — все документы утеряны с 1987 по 1992 год включительно, в больнице был потоп. И теперь никого не найти».
Год назад Анатолий Николаевич признался во всём Диме.
«Сын переживает: мол, я подкидыш, — говорит Маргарита Борисовна. — Может, боится, что найдём своего, а его — на улицу. Он ведь не рассказывает, что у него в душе творится. Дима хороший у нас, трудолюбивый, очень любим его. По хозяйству, на даче нам помогает. У нас уж сил нет, муж — инвалид, а «пашет» Дима».
Но душа у супругов за своего, которого они никогда не видели, болит: где он, как он?
«Просто хочется увидеть и узнать, где наш, — твёрдо заявляет Маргарита Борисовна. — Вдруг он попал в детдом, а потом чёрные риелторы квартиру отобрали? Я сыну говорю: Дима, что мы, ему хлеба не дадим? У нас трое детей, будет четвёртым. А если там семья — будете знать, что у вас две мамы и два папы. Если уж так случилось!»
Старшему сыну Ивану тоже недавно раскрыли правду.
«Говорю: Ваня, надо искать брата. Он оборачивается: а зачем?»
Но друзья Диму поддержали. Один из них даже написал письмо на передачу «Пусть говорят». Вдруг помогут? Хотя, возможно, эта история их и не заинтересует.
Супруги Маланчук подали исковое заявление в суд, требуя компенсацию морального вреда. И надеются добиться справедливости.
«Чтобы искать нашего сына, нужны очень большие деньги, — признаётся Маргарита Борисовна. — Детективы просят начиная от 90 тысяч рублей. Мы должны знать, что у него всё нормально».
Комментарий
Светлана Малышева, адвокат:
«Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований семьи Маланчук. Суд не принял во внимание то обстоятельство, что отношения, сложившиеся между семьей Маланчук и больницей, являются длящимися. То есть нарушение прав семьи до сих пор продолжается. Как право Маргариты Борисовны и Анатолия Николаевича, которые не могут воспитывать своего биологического ребёнка, так и право Дмитрия Маланчука знать своих родителей, воспитываться в своей семье. И нарушение этих прав до сих пор не восстановлено.
Практика подобных судебных дел, в том числе нашумевшее дело Зои Тугановой из Челябинска и её двух дочерей — биологической и небиологической, свидетельствует о том, что эти длящиеся отношения должны быть приняты во внимание.
Семья Маланчук подала апелляционную жалобу и ждёт нового суда».