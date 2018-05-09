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Постпред РФ в Вене назвал безответственным выход США из СВПД
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Постпред РФ в Вене назвал безответственным выход США из СВПД 

ТАСС 34 минуты назад
ВЕНА, 9 мая. /ТАСС/. Россия считает крайне безответственным решение президента США о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, потому что поводов для торпедирования этого соглашения не было. Об этом заявил во вторник корреспонденту ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы имеем дело с плохо просчитанным решением администрации США, которое можно назвать крайне безответственным. На протяжении двух с лишним лет ядерная сделка успешно выполнялась: один год при Обаме и больше года при Трампе. Ни малейших поводов для ее торпедирования не было. Иран добросовестно выполнял свои обязательства, что МАГАТЭ и подтвердило в 10 ежеквартальных докладах", — отметил Ульянов.
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