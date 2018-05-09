Предприимчивая белка своровала камеру GoPro

Маленькая, но предприимчивая белка своровала камеру GoPro, оставленную в парке. Поскольку камера была включена и находилась в режиме записи, весь путь «пушистого воришки» удалось заснять. Кадры опубликовал канал ABC News в своем Twitter.

На кадрах видно, как животное осторожно приближается к камере, а после быстро хватает ее и убегает. Несколько раз белка останавливалась на небольшую передышку, а после возобновляла свой путь. Воришка перепрыгивал с одного дерева на другое до тех пор, пока не почувствовал себя в безопасности.

Это далеко не первый случай, когда животные активно интересуются техникой. Так например, дикая львица в одном из кенийских заповедников похитила камеру у съемочной команды, которая занималась производством документального фильма.