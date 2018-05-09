Ещё
Предприимчивая белка своровала камеру GoPro
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Предприимчивая белка своровала камеру GoPro 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Маленькая, но предприимчивая белка своровала камеру GoPro, оставленную в парке. Поскольку камера была включена и находилась в режиме записи, весь путь «пушистого воришки» удалось заснять. Кадры опубликовал канал ABC News в своем Twitter.
На кадрах видно, как животное осторожно приближается к камере, а после быстро хватает ее и убегает. Несколько раз белка останавливалась на небольшую передышку, а после возобновляла свой путь. Воришка перепрыгивал с одного дерева на другое до тех пор, пока не почувствовал себя в безопасности.
Это далеко не первый случай, когда животные активно интересуются техникой. Так например, дикая львица в одном из кенийских заповедников похитила камеру у съемочной команды, которая занималась производством документального фильма.
360tv.ru: последние новости
Израиль нанес ракетный удар по Сирии Дональд Трамп назвал Джона Керри вредителем государства Вечный огонь подготовили ко Дню Победы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Момент авиаудара по Сирии попал в сеть362
Трамп выдвинул предложение Ирану128
Иран отреагировал на решение Трампа170
В Лиссабоне умер российский посол27
ЕС пошел против США в иранском вопросе26
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Войска
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение