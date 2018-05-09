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Постпред в Вене заявил о готовности России сотрудничать с США по Ирану
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Постпред в Вене заявил о готовности России сотрудничать с США по Ирану
РИА Новости
44 минуты назад
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ПОСТПРЕД
РФ
В
ВЕНЕ
О ПЕРСПЕКТИВАХ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО
ИРАНУ
С
США
И ДРУГИМИ ПАРТНЕРАМИ: РФ ГОТОВА К РАБОТЕ, НО С США ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМАТИЧНО
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