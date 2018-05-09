Вальверде осудил Рамоса за обвинения в адрес Месси

"Сложно что-то сказать по этому поводу. Тут нужны доказательства, а иначе это просто слова.

Футболисты всегда общались с арбитрами в подтрибунном помещении, это нормально. Я много раз видел подобные ситуации.

Но не стоит обсуждать публично то, что было сказано в разговоре с судьей в подтрибунном помещении", — цитирут Вальверде Marca.