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Вальверде осудил Рамоса за обвинения в адрес Месси
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Вальверде осудил Рамоса за обвинения в адрес Месси 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде ответил на обвинения защитника "Реала" Серхио Рамоса в адрес Лионеля Месси. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Сложно что-то сказать по этому поводу. Тут нужны доказательства, а иначе это просто слова.
Футболисты всегда общались с арбитрами в подтрибунном помещении, это нормально. Я много раз видел подобные ситуации.
Но не стоит обсуждать публично то, что было сказано в разговоре с судьей в подтрибунном помещении", — цитирут Вальверде Marca.
Ранее Рамос заявил, что нападающий «Барселоны» Месси в перерыве матча 36-го тура чемпионата Испании оказывал давление на судейскую бригаду.
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