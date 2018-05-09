Эрнесто Вальверде: Не стоит обсуждать то, что было сказано в подтрибунном помещении 

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде — о защитнике «Реала» Серхио Рамосе, который заявил, что Лионель Месси оказал давление на арбитра в перерыве класико.
«Сложно что-то сказать по этому поводу. Тут нужны доказательства, а иначе это просто слова.
Футболисты всегда общались с арбитрами в подтрибунном помещении, это нормально. Я много раз видел подобные ситуации.
Но не стоит обсуждать публично то, что было сказано в разговоре с судьей в подтрибунном помещении», — приводит слова Вальверде Marca.
Напомним, матч 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» завершился со счетом 2:2.