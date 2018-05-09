Ещё
Эрнесто Вальверде: Не стоит обсуждать то, что было сказано в подтрибунном помещении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрнесто Вальверде: Не стоит обсуждать то, что было сказано в подтрибунном помещении 

Советский спорт 50 минут назад
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде — о защитнике «Реала» Серхио Рамосе, который заявил, что Лионель Месси оказал давление на арбитра в перерыве класико.
«Сложно что-то сказать по этому поводу. Тут нужны доказательства, а иначе это просто слова.
Футболисты всегда общались с арбитрами в подтрибунном помещении, это нормально. Я много раз видел подобные ситуации.
Но не стоит обсуждать публично то, что было сказано в разговоре с судьей в подтрибунном помещении», — приводит слова Вальверде Marca.
Напомним, матч 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» завершился со счетом 2:2.
Советский спорт: последние новости
Чехия в серии буллитов обыграла Швейцарию на ЧМХ-2018 «По коням»! всероссийская акция «На работу на велосипеде» состоится 18 мая У РФПЛ есть два предложения по новому телеконтракту
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Момент авиаудара по Сирии попал в сеть362
Трамп выдвинул предложение Ирану128
Иран отреагировал на решение Трампа170
В Лиссабоне умер российский посол27
ЕС пошел против США в иранском вопросе26
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Войска
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение