Что делать, если ты увязла в любовных неудачах

Самый главный стресс из всех неудач в отношениях — это, безусловно, разрыв. По уровню переживаний психологи приравнивают его к смерти близкого человека, ведь, по сути, это и есть серьезная потеря. Последствия таких любовных поражений серьезно сказываются на психологическом состоянии человека. Но если в случае с мужчинами все не так плохо, так как они эмоционально сильнее женщин и психологически более устойчивы в большинстве своем. Ну а прекрасной половине человечества приходится непросто. Опять же все благодаря старым добрым стереотипам, призванным поселить страх в женские сердца о великом горе, которое ждет каждую, кто не выйдет замуж и не родит детей.

С мыслью о возможном несчастье мы бросаемся на поиски потенциального мужа и отца детей. При этом хорошо, если тебе к тому моменту хотя бы 25, однако и к этому возрасту многие не понимают, чего хотят от жизни и какого человека видят рядом с собой. Вот мы и подобрались к месту скопления бесконечных любовных неудач, где ты уже подыскиваешь психолога и просишь у подруги адрес гадалки, пытаясь всеми правдами и неправдами выяснить, что с тобой не так. Хотя диагноз здесь ясен, как белый день: мнения большинства важнее, чем твое!

«А что же скажут люди?», «Нужно жить как все» — мало кто задумывается, сколько силы в этих двух фразах. Большинство людей страшно боится осуждения со стороны своего окружения и потому старается, так сказать, не выделяться из толпы. При этом молодая девушка, возможно, и не думает всерьез о замужестве, возможно, ей хочется построить карьеру, увидеть мир, экспериментировать в сексе, в конце концов, а после тридцати лет осознанно выбрать спутника, создать семью и завести детей. Чем плох такой сценарий? Разве что тем, как отреагируют на твои взгляды подруги, которые побоялись жить так, как им хотелось на самом деле.

Но есть также и вариант другого развития событий, менее оптимистичный. Не будем лукавить, что есть люди, которым не повезло встретить свою судьбу, и при этом они не бьются в истерике и не предпринимают отчаянных попыток свести счеты с жизнью, а, напротив, чувствуют себя очень даже счастливыми.

Пойми одно: в тот момент, когда ты научишься быть счастливой просто так, без подаренных кем-то эмоций, ты не только избавишься от страха перед одиночеством, но и станешь способной сделать счастливым другого человека по-настоящему. Ведь за отсутствием всяких надежд и ожиданий кроется безграничная свобода. Тот, кто понял это, счастливый человек, который радуется каждому дню и не нуждается в эмоциональном костыле, чтобы чувствовать себя полноценным.

Другими словами, если ты мечтаешь поскорее встретить мужчину своей мечты, выйти за него замуж и родить симпатичных детишек, сперва убедись, что этого хочешь ты сама и ты к этому готова на сто процентов. Запомни: готова ты, а не твоя мама или кто-то другой, считающий, что скорее нужно определяться.

Если ты в активном поиске уже несколько лет, а кольца на пальце все еще нет, значит, попробуй убедиться, не ходишь ли ты по порочному кругу, выбирая однотипных мужчин. Ты должна четко понимать, с каким человеком могла бы провести всю свою жизнь. Если каждый раз ты идешь на поводу у эмоций, шансы завязать отношения с достойным человеком с каждым разом будут приближаться к нулю.

Женщина должна выбирать мужчину холодным рассудком, обращать внимание на ключевые моменты, которые важны для тебя. При этом, если ты постоянно встречаешь не тех мужчин, не нужно переживать. Конечно, всегда грустно, если романтическая история закончилась не самым удачным образом, однако любой печали надо знать меру. Важно не только перестать обвинять мир в своих проблемах, но и научиться нести ответственность за собственные поступки, уметь их анализировать.

Чтобы шансов на «спасение» из порочного круга ошибок было больше, стоит проанализировать не только свои любовные истории, но и взаимоотношения родителей, ведь у них мы все получаем опыт семейной жизни. И помни: если самой решить эту задачу не удается (и даже с помощью друзей и «бывших», с которыми сохранились нормальные отношения), нет ничего стыдного в том, чтобы обратиться за помощью к психологу — напротив, это будет логичный и верный шаг.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK