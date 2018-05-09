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Определилась первая десятка финалистов «Евровидения»
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Определилась первая десятка финалистов «Евровидения» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Москва24
ЛИССАБОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Представители Австрии (Сезар Сэмпсон), Эстонии (Элина Нечаева), Кипра (Элени Фурейра), Литвы (Иева Засимаускайте), Израиля (Netta), Чехии (Миколас Йозеф), Болгарии (Equinox), Албании (Евгент Бушпепа), Финляндии (Саара Аалто) и Ирландии (Райан О’Шонесси) получили право дальнейшего участия в 63-м Международном песенном конкурсе «Евровидение» по итогам первого полуфинала, передает корреспондент ТАСС с места событий. Испытание проходило во вторник на арене Altice в Лиссабоне.
За путевки в финал боролись посланцы 19 стран, из числа участников конкурса выбыли представители Азербайджана (Aisel), Исландии (Ари Оулавссон), Бельгии (Sennek), Белоруссии (Alekseev), Македонии (Eye Cue), Хорватии (Franka), Греции (Янна Терзи), Армении (Севак Ханагян) и Швейцарии (Zibbz). Счастливчиков определила сумма голосования профессионального жюри и телезрителей стран, принимавших участие в испытании. Также учитывалось мнение Португалии, Испании и Великобритании. Исполнители из этих стран представили свои конкурсные номера, однако места в финале им были гарантированы: первой — на правах хозяйки конкурса, другим — как основателям «Евровидения».
Представительница России Юлия Самойлова выступит с песней «I Won't Break» во втором полуфинале 10 мая. За право выхода в финал в четверг будут бороться еще 17 стран: Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Молдавия, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения и Украина.
Финал «Евровидения» состоится 12 мая.
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