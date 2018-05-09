Определилась первая десятка финалистов «Евровидения» 

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Случаи смертей дипломатов РФ с 2016 года

Россияне 9 мая пройдут "Бессмертным полком", запустят "Кораблики Победы" и станцуют вальс

Около 20 млн записей из Центрального архива Минобороны появилось в базе "Память народа"