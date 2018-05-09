Парламентские выборы в Малайзии определят нового премьера

ТАСС , 9 мая. Парламентские выборы пройдут в среду в Малайзии . Примерно 15 млн гражданам страны, имеющим право голоса, предстоит выбрать 222 депутата в нижнюю палату федерального парламента и 505 — в местные законодательные органы.

За депутатские места будет бороться рекордное число кандидатов — более 2,3 тыс.

Как ожидается, основная борьба развернется между правящей коалицией "Национальный фронт" во главе с нынешним премьером 64-летним Наджибом Разаком и оппозиционной коалицией «Альянс надежды», лидером которой является 92-летний Махатхир Мохамад, возглавлявший кабмин с 1981-го по 2003 год.

Участки откроются в 08:00 по местному времени (03:00 мск), а голосование продлится до 17:00 (12:00 мск).

Сильнейший вызов

Правящая коалиция была образована в 1973 году и состоит из 14 общенациональных и региональных партий, ведущая роль в ней принадлежит крупнейшей в стране партии — «Объединенной малайской национальной организации», председателем которой является Наджиб Разак. Альянс находится у власти уже более 60 лет, с момента обретения страной независимости, и побеждал на выборах 13 раз подряд. На прошлых выборах, пять лет назад, это политические объединение получило 133 из 222 мест в парламенте. С 2008 года «Национальный фронт» лишился квалифицированного большинства в две трети мест в парламенте (148), необходимого для внесения или блокирования поправок в конституцию.

Местные политологи полагают, что в этом году правящий блок столкнется с самым мощным сопротивлением оппозиции. По их словам, несмотря на солидный возраст, Махатхир Мохамад по-прежнему пользуется большой популярностью в сельских районах, населенных малайцами. Кроме того, «Национальный фронт» вряд ли сможет рассчитывать на серьезную поддержку второй по численности этнической группы Малайзии — китайцев, на долю которых приходится около 14% голосов.

Не добавил очков в политическую копилку Наджиба Разака и громкий скандал в 2015 году вокруг основанного премьером государственного инвестиционного фонда 1MDB. В отношении финансовой структуры началось расследование после того, как стало известно о нецелевом использовании около $4,5 млрд Разбирательства в Малайзии были прекращены, но минфин США в прошлом году начал собственное расследование.

Минимальная победа «Национального фронта»

По оценкам наблюдателей, «Национальный фронт» способен получить около 120 мест в парламенте, при этом проиграв выборы в нескольких штатах. В такой ситуации премьерское кресло, вероятнее всего, займет Наджиб Разак, что может, по мнению некоторых политологов, привести к протестам оппозиции.