Постпред в Вене рассказал об ударе по режиму ядерного нераспространения

"Это сильный удар по усилиям, направленным на укрепление режима ядерного нераспространения. В очередной раз подтвердилось, что Вашингтон использует нераспространенческую риторику для достижения своих геополитических целей, причём весьма сомнительного толка", — сказал дипломат.

Франция, Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай Германия ) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН , США и Евросоюза