Ещё
Постпред в Вене рассказал об ударе по режиму ядерного нераспространения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Постпред в Вене рассказал об ударе по режиму ядерного нераспространения 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЕНА, 9 мая — РИА Новости. Решение США выйти из сделки по Ирану стало сильным ударом по усилиям, направленным на укрепление режима ядерного нераспространения, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Это сильный удар по усилиям, направленным на укрепление режима ядерного нераспространения. В очередной раз подтвердилось, что Вашингтон использует нераспространенческую риторику для достижения своих геополитических целей, причём весьма сомнительного толка", — сказал дипломат.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп объявил во вторник, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной сделке и вернут против него санкции.
РИА Новости: последние новости
Во Франции допустили возможность новых ударов в Сирии Трамп заподозрил экс-госсекретаря Керри в "незаконной дипломатии" Жительница Дубны узнала, где похоронен ее погибший на войне дедушка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Момент авиаудара по Сирии попал в сеть362
Трамп выдвинул предложение Ирану128
Иран отреагировал на решение Трампа170
В Лиссабоне умер российский посол27
ЕС пошел против США в иранском вопросе26
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Войска
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение