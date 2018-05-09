Постпред РФ в Вене: Совместный всеобъемлющий план действий остается пока в силе

Взвешенная реакция Ирана на выход США из ядерной сделки означает, что хоронить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) рано, соглашение остается в силе, передает ТАСС

«Беспардонная позиция США разительно контрастирует со взвешенной реакцией Тегерана , который заявил о готовности изучить возможность продолжения осуществления ядерной сделки без американцев. Это означает, что хоронить Совместный всеобъемлющий план действий еще рано, данная договоренность продолжает оставаться в силе. В ближайшее время предстоит интенсивная работа по осмыслению новой ситуации и минимизации негативных последствий вздорной линии США», — сказал Ульянов.

Вместе с тем Ульянов особо подчеркнул, что Россия считает крайне безответственным решение президента США Дональда Трампа о выходе из СВПД, потому что поводов для торпедирования этого соглашения не было.

«Мы имеем дело с плохо просчитанным решением администрации США , которое можно назвать крайне безответственным. На протяжении двух с лишним лет ядерная сделка успешно выполнялась: один год при Обаме и больше года при Трампе. Ни малейших поводов для ее торпедирования не было. Иран добросовестно выполнял свои обязательства, что МАГАТЭ и подтвердило в десяти ежеквартальных докладах», — обратил внимание российский постпред.

Кроме того, по его словам, Россия возмущена тем, что США попытались навязать международному сообществу свою волю и угрожали применением экстерриториальных санкций из-за ядерной сделки с Ираном. «Возмущает и то, что США попытались навязать всему международному сообществу свою волю, угрожая экстерриториальным применением американских санкций. То есть фактически Вашингтон ведет дело к формированию полицейского миропорядка, в котором места для инакомыслия не будет. К демократическим международным отношениям такая линия никакого отношения не имеет», — заметил высокопоставленный дипломат.

В то же время Ульянов отметил, что с учетом экстраординарной ситуации из-за решения США может быть созвана совместная комиссия Ирана и «шестерки» международных посредников, которая занимается обсуждением хода реализации ядерной сделки на постоянной основе в Вене . «Совместная комиссия может быть созвана сейчас с учетом экстраординарной ситуации, когда один из ее членов, один из участников ядерной сделки неожиданно объявил о том, что больше следовать ей не собирается», — отметил Ульянов. По его словам, в таком случае возникает вопрос, «имеют ли право США участвовать в таком заседании, если они де-факто заявили, что больше ничего общего с СВПД не имеют».