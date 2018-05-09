Дождались? Кендалл Дженнер показала округлившийся живот 

Однако на прошедшем в Нью-Йорке Балу Института костюма Met Gala 2018 Кендалл показала заметно округлившийся живот. Для выхода в свет Кендалл выбрала белый комплект бренда Off-White, не скрывавший особенности ее фигуры. Судя по тому, что девушка нацелена на успешную и продолжительную карьеру в моделинге, ее подвел лишний бургер.
Однако кто знает? В беременность младшей сестры Кендалл, 20-летней Кайли Дженнер, не верил никто, однако в феврале девушка стала матерью очаровательной малышки Сторми.
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Фото:Instagram, Getty Images