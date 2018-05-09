Ещё
Дождались? Кендалл Дженнер показала округлившийся живот
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дождались? Кендалл Дженнер показала округлившийся живот 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Однако на прошедшем в Нью-Йорке Балу Института костюма Met Gala 2018 Кендалл показала заметно округлившийся живот. Для выхода в свет Кендалл выбрала белый комплект бренда Off-White, не скрывавший особенности ее фигуры. Судя по тому, что девушка нацелена на успешную и продолжительную карьеру в моделинге, ее подвел лишний бургер.
Однако кто знает? В беременность младшей сестры Кендалл, 20-летней Кайли Дженнер, не верил никто, однако в феврале девушка стала матерью очаровательной малышки Сторми.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram, Getty Images
WMJ.ru: последние новости
Модель Виктория Боня vs подруга The Weeknd Шантель Джеффрис: чье дерзкое декольте выглядит круче Звездные подруги и плюшевые медведи: беременная Ева Лонгория устроила пижамную вечеринку в честь будущего малыша Факт на живот: 46-летняя Лера Кудрявцева публикует беременные фото
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Момент авиаудара по Сирии попал в сеть362
Трамп выдвинул предложение Ирану128
Иран отреагировал на решение Трампа170
В Лиссабоне умер российский посол27
ЕС пошел против США в иранском вопросе26
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Войска
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение