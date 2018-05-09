«Исламское государство» захватило тюрьму в Индонезии

Новостное агентство радикальных исламистов «Амак» сообщило о перестрелке на территории тюрьмы города Депок (один из городов-миллионеров провинции Западная Ява в Индонезии , развивающийся как спутник Джакарты ). По данным агентства, в бою участвуют боевики «Исламского Государства» (Запрещённая в РФ организация) с одной стороны и контртеррористический отряд полиции с другой.

Джихадисты уверяют, что убили десять спецназовцев и взяли в плен одного заложника.

По данным индонезийских СМИ, весь инцидент начался с того, что заключённый захватил оружие охраны. Поступают сообщения о том, что три корпуса тюрьмы сожжены, а несколько полицейских ранены. «Исламское государство» опубликовало фотографии, сделанные боевикам в тюрьме Депока. На фотографиях видны около двух десятков заключенных с оружием: снайперская винтовка M24, пистолет HS2000, штурмовая винтовка SG 550 и боеприпасы. Также зафиксирован живой заложник из числа охранников тюрьмы. Боевики выпустили из камер всех заключенных, часть из которых переметнулась на их сторону.

По мнению Directorate 4, бунт хорошо подготовлен и организован. Индонезийские спецслужбы продолжают стягивать к тюрьме подкрепления.