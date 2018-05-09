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Постпред в Вене назвал реакцию Ирана на выход США из ядерной сделки мудрой
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Постпред в Вене назвал реакцию Ирана на выход США из ядерной сделки мудрой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЕНА, 9 мая — РИА Новости. Тегеран проявил мудрость, воздержавшись от непродуманных заявлений и заявив о готовности изучить вопрос о существовании сделки без США, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Тегеран в этой ситуации проявил мудрость, воздержался от непродуманной реакции и заявил о готовности изучить вопрос о продолжении осуществления ядерной сделки без США — с Россией, Китаем и тремя европейскими державами. Так что дипломатическая работа в ближайшее время будет продолжена и, очевидно, что она будет чрезвычайно интенсивной", — сказал Ульянов.
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