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Джо Джойс вызвал на бой Миллера, ему отказали: Ты не Ломаченко, английский маффин
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Джо Джойс вызвал на бой Миллера, ему отказали: Ты не Ломаченко, английский маффин 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Британский проспект супертяжёлом весе Джо Джойс (4-0, 4 КО) сцепился в соцсетях с американским околотопом Джарреллом Миллером (21-0-1, 18 КО) и затребовал очную ставку на ринге, опровергая утверждение последнего, что «никто не хочет» с ним драться.
Ради такого поединка 32-летний серебряный олимпийский призёр готов, не теряя времени на набивку рекорда, отправиться в США на территорию американца — в Бруклин.
Однако Джарреллу, который собирается опередить других претендентов и заполучить бой с другим британцем — чемпионом мира IBF/WBO/WBA/IBO Энтони Джошуа, такой вызов от новичка не шибко интересен.
«Вижу, Хэй хорошо тебя учит, как получать крупные поединки, не заслуживая их. Сначала проведи с десяток боёв. Ты не Ломаченко. Хе-хе-хе. Очередной английский маффин», — захихикал по-клавиатурному Миллер.
Читайте также: Миллер: Везите Джошуа в Бруклин — покажем ему, как это делается!
Джойса по карьере ведут компаньоны–промоутеры Дэвид Хэй и Ричард Шафер.
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