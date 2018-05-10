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Дилилан Уайт обещает уничтожить серебряного призёра ОИ Джо Джойса
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Дилилан Уайт обещает уничтожить серебряного призёра ОИ Джо Джойса 

Vringe.com 22 минуты назад
Фото: Vringe.com
Серебряный призёр Олимпиады-2016 в супертяжёлом весе британец Джо Джойс (4-0, 4 КО) не представляет из себя ничего особенного, и его более матёрый на профессиональных просторах соотечественник Диллиан Уайт (23-1, 17 КО) готов доказать это на практике.
5 мая Джойс завоевал первый титул на профиринге, получив пояс чемпиона Британского Содружества за победу (КО 2) над Ленроем Томасом. Уайт увидел достаточно, чтобы оценить перспективы Джо.
«Он был ужасен. Ни защиты, ни мощи, — констатировал Диллиан в интервью Sky Sports. — У него хороший «движок» и приличный боксёрский мозг, но любой соображающий соперник его нахлобучит, потому что его голова и подбородок открыты. Пробивай правый через руку или левый хук — и всё, его песенка спета. Если Джойс окажется со мной в одном ринге, я его уничтожу».
«Как и Дэвид Хэй, Джойс создаёт о себе обманчивое впечатление, — уверен Уайт. — Ему уже 32 года, и он поздно перешёл в профи, а теперь хочет большие бои. Но знаете, почему он так долго оставался в любителях? Потому что он недостаточно хорош и ждал, пока достойные супертяжи вроде Энтони Джошуа уйдут из любителей».
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