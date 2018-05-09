Чеченский парламент предложит Путину избраться на третий срок подряд

Около месяца назад подобное предложение озвучил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . По его словам, у Владимира Путина нет альтернативы, в связи с чем правительству стоит задуматься о предоставлении ему полномочий для еще одного переизбрания на президентский пост.

«На заседании Совета парламента мы рассмотрели вопрос о внесении в Государственную думу проекта закона о поправке к Конституции РФ «О сроках замещения должности президента РФ». В случае принятия данной инициативы, одно и то же лицо сможет занимать должность президента России три срока вместо двух», — сказал Даудов.

Спикер отметил, что подобная мера не станет нарушением конституционных прав россиян, но при том позволит им совершить выбор и «определить свое будущее».