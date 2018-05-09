Чеченский парламент предложит Путину избраться на третий срок подряд 

Чеченские парламентарии предложили представителям Госдумы обсудить возможность разрешить президенту России избираться более двух сроков подряд. Об этом объявил спикер республиканского заксобрания Магомед Даудов, сообщило РИА «Новости».
Около месяца назад подобное предложение озвучил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, у Владимира Путина нет альтернативы, в связи с чем правительству стоит задуматься о предоставлении ему полномочий для еще одного переизбрания на президентский пост.
«На заседании Совета парламента мы рассмотрели вопрос о внесении в Государственную думу проекта закона о поправке к Конституции РФ «О сроках замещения должности президента РФ». В случае принятия данной инициативы, одно и то же лицо сможет занимать должность президента России три срока вместо двух», — сказал Даудов.
Спикер отметил, что подобная мера не станет нарушением конституционных прав россиян, но при том позволит им совершить выбор и «определить свое будущее».
7 апреля Владимир Путин прошел процедуру инаугурации, заняв президентский пост в четвертый раз. Во вторник президент прибыл на заседание Госдумы, где происходило обсуждение предложенной им кандидатуры Дмитрия Медведева на должность премьер-министра.