ЭТА упустила шанс покаяться перед жертвами терроризма, заявил евродепутат

Второго мая стало известно, что террористическая организация ЭТА объявила о роспуске всех своих структур и полном прекращении деятельности. Однако в заявлении она извинилась лишь перед теми своими жертвами, которые «не принимали прямого участия в конфликте». «Из-за ошибок и ошибочных решений жертвами ЭТА стали также люди, которые не участвовали напрямую в конфликте как в Баскских землях (Euskal Herria), так и за пределами… Мы знаем, что связанные необходимостью разного рода вооруженной борьбы наши действия нанесли ущерб гражданам и гражданкам, не несущих никакой ответственности. Мы также привели к причинению серьезного ущерба, что уже невозможно изменить. У этих людей и у их родственников мы просим прощения», — говорилось в заявлении.

Таким образом, ЭТА разграничила своих жертв, отказавшись извиняться перед родственниками сотрудников правоохранительных органов и политиков, которые стали жертвами терактов.

По мнению Майте Пагазауртундуа, родившейся в Стране басков, такое «половинчатое» извинение — ошибка. «ЭТА не воспользовалась исторической возможностью признать, что она не должна была убивать, что она развивала идею баскской национальной идентичности неприемлемыми способами», — заявила член фракции Альянс либералов и демократов за Европу Европейского парламента

Кроме того, она назвала все происходившее в последнее время с объявлением о самороспуске «постановкой». «Само заявление о роспуске было постановкой. Они хотели как можно лучше задействовать пропаганду — сначала объявление, разоружение, роспуск», — заявила политик. «Роспуск ЭТА произошел через шесть лет после заявления об окончании террористической деятельности — это было сделано для легализации политических подразделений, с военной точки зрения они были уничтожены», — добавила она.

По мнению евродепутата, решение главной проблемы Испании на протяжении многих десятилетий стало возможным благодаря целой серии факторов — эффективным действиям правоохранительных и судебных органов, реформе Уголовного кодекса, международному сотрудничеству, изменению общественного мнения, повышенному вниманию к жертвам, упадку управления системы вербовки сторонников ЭТА, экономическим проблемам организации.

Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает «Родина и свобода») была основана 31 июля 1959 года — во времена диктатуры Франсиско Франко , ее целью провозглашалось создание независимого государства — Euskal Herria (Баскские земли, включают испанскую и французскую Страны басков). Жертвами за всю историю существования, по официальным данным, стали 829 человек. Организации жертв терроризма заявляют, что в результате действий баскских террористов погибли более 850 человек. В 2011 году ЭТА объявила «бессрочное и всеобщее перемирие». В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.

Подробнее о террористической группировке ЭТА читайте в справке РИА Новости>