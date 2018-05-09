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Постпред в Вене назвал негативное последствие выхода США из ядерной сделки
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Постпред в Вене назвал негативное последствие выхода США из ядерной сделки 

РИА Новости 1 час назад
РЕШИВ ВЫЙТИ ИЗ СДЕЛКИ ПО ИРАНУ, США ОСЛОЖНИЛИ ПОИСК РЕШЕНИЙ ПО ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЕ КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА — ПОСТПРЕД РФ В ВЕНЕ
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