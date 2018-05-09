Тегеран и Баку создадут общую нефтяную компанию на Каспии

В конце апреля в ходе визита иранского президента в Азербайджан было подписано соглашение о создании совместной нефтяной компании. Как сказал заместитель министра нефти Ирана Амир Хоссейн Заманиния, об этом говорилось в меморандуме «О взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и министерством нефти Ирана о совместной разработке соответствующих блоков в Каспийском море».

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ