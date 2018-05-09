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Тегеран и Баку создадут общую нефтяную компанию на Каспии
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Тегеран и Баку создадут общую нефтяную компанию на Каспии 

Мир24 1 час назад
Тегеран и Баку впервые будут совместно разрабатывать нефтяное месторождение на Каспии. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, сообщает «Интерфакс». По его словам, соседние страны, в том числе Туркменистан, также могут присоединиться к сотрудничеству.
В конце апреля в ходе визита иранского президента в Азербайджан было подписано соглашение о создании совместной нефтяной компании. Как сказал заместитель министра нефти Ирана Амир Хоссейн Заманиния, об этом говорилось в меморандуме «О взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и министерством нефти Ирана о совместной разработке соответствующих блоков в Каспийском море».
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