Знаменитости вспоминают родных, прошедших войну

По традиции тысячи людей 9 Мая поддерживают акцию «Бессмертный полк» — выходят на улицы городов с портретами близких, участвовавших в Великой Отечественной. Популярные артисты и телеведущие — не исключение. «Телепрограмма» рассказывает о героях из семей наших артистов.

Артиста назвали в честь деда — участника войны. Ншана Георгиевича называли Мишей.

«Мой дед Галустян Ншан Георгиевич во время войны отучился в Ейском летном училище и отправился защищать Севастополь , — вспоминает Михаил. — К тому моменту аэродром был разбомблен, поэтому дедушку отправили в морскую пехоту — он с товарищами на лодках помогал солдатам высаживаться на берег. Получил осколочное ранение. Но добился-таки своего и стал летчиком»

Музыкант отлично знает военную историю семьи.

Фото: Экспресс газета — Москва , Личный архив

«Мои деды Борис Григорьевич Булаткин и Петр Васильевич Стенин и моя бабушка Нина Ивановна Кусакина (Булаткина) воевали на трудовом фронте! — говорит Егор. — Мой дедушка Борис после окончания металлургического техникума в годы войны работал сталеваром на металлургическом комбинате Белорецка . Варил сталь для танков! Моя бабушка Нина Ивановна в годы войны с 14 лет работала на почте! Мой прадед Василий Никифорович ушел на фронт в 1942 году, в июле этого же года пропал без вести, как рассказывала прабабушка, она получила всего одно письмо. Нет даже его фото, чтобы посмотреть, каким он был, мой прадед… Вот такая у меня семья!»

Дед актера родом из Днепропетровска , воевал, вел на фронте дневники на русском и украинском языках.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета, личный архив

«Назимов Василий Дмитриевич, мой дедушка, — с гордостью вспоминает актер. — Прошел всю войну. Брал Берлин. С Днем Победы!»

Родители телеведущей Михаил и Екатерина познакомились в дни окончания войны.

Фото: Yulia KAPISHNIKOVA/globallookpress.com, личный архив

«Папа 18-летним попал на фронт, в войска связи, три года провел на передовой, — рассказывает Тамара. — Дошел до Берлина и, вернувшись живым и невредимым, в любых обстоятельствах источал оптимизм… Родители встретились в Германии , жили в Ленинграде , ездили всей семьей в командировки и всегда любили друг друга и хранили в семье любовь и тепло. Дорогие мои мама и папа! Помню и люблю! С Днем Победы!»

Фото: Anatoly LOMOKHOV/globallookpress.com, личный архив

Телеведущая в «Бессмертном полку» пройдет с двумя портретами — дедушки и прадедушки. «Этот праздник у меня всегда со слезами на глазах и гордостью в сердце! — признается Елена. — Мой дед Филиппов Александр Михайлович в 22 года ушел служить в ряды Красной Армии и, как и многие, подарил нам Великую Победу и свободную от фашизма страну! Помните и цените историю и тех, кто ее сделал! Мой прадед Летучий Александр Степанович — младший гвардии сержант, помощник командира. Три ранения, Особая лыжная бригада минометчиков. Награжден медалями „За оборону Ленинграда“ и „За боевые заслуги“. Помню и горжусь!»

Фото: instagram.com Дедушка Виктории — Малько Борис Павлович — прошел всю войну. «Дедушка Боря ушел на фронт 16-летним мальчишкой и героически воевал, защищая Родину, а в 1945-м принимал участие в Параде Победы на Красной площади, — говорит Лопырева. — Есть даты и события, которые надо помнить всегда, сколько бы лет ни миновало. С Днем Победы!»