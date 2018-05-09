Сборная Чехии обыграла команду Швейцарии в матче ЧМ по хоккею 

Сборная Чехии одержала победу над командой Швейцарии в групповом матче чемпионата мира по хоккею 2018 года в Дании. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу чешской сборной. Об этом сообщает «Советский спорт».
Счет в матче на 11-й минуте открыл нападающий сборной Швейцарии Нино Нидеррайтер, который затем оформил дубль. Забитыми шайбами в составе швейцарцев также отметились Грегори Хофман и Симон Мозер.
У победителей забивали Доминик Кубалик, Михал Моравчик, Дмитрий Яшкин и Михал Ржепик, также реализовавший победный буллит.
В следующем раунде чехи встретятся с лидером группы А — сборной России. Матч состоится 10 мая.
Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа А.
Чехия — Швейцария — 5:4 (1:1, 3:3, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: 0:1 — Нидеррайтер (Хофман) — 11:13 (5x4),
1:1 — Кубалик (Нечас) — 16:21 (5x4),
1:2 — Хофман (Андригетто, Диас) — 20:47 (5x4),
1:3 — Мозер (Вермин, Мюллер) — 22:07 (5x5),
2:3 — Моравчик (Скленичка, Гика) — 24:09 (4x4),
2:4 — Нидеррайтер (Мозер, Унтерзандер) — 27:21 (5x4),
3:4 — Яшкин (Моравчик, Нестрашил) — 27:43 (5x5),
4:4 — Ржепик (Кубалик) — 34:26 (5x5),
5:4 — Ржепик — 65:00 (ПБ)