Сборная Чехии обыграла команду Швейцарии в матче ЧМ по хоккею

Сборная Чехии одержала победу над командой Швейцарии в групповом матче чемпионата мира по хоккею 2018 года в Дании . Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу чешской сборной. Об этом сообщает «Советский спорт».

В следующем раунде чехи встретятся с лидером группы А — сборной России. Матч состоится 10 мая.

Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа А.

Чехия — Швейцария — 5:4 (1:1, 3:3, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: 0:1 — Нидеррайтер (Хофман) — 11:13 (5x4),

1:1 — Кубалик (Нечас) — 16:21 (5x4),

1:2 — Хофман (Андригетто, Диас) — 20:47 (5x4),

1:3 — Мозер (Вермин, Мюллер) — 22:07 (5x5),

2:3 — Моравчик (Скленичка, Гика) — 24:09 (4x4),

2:4 — Нидеррайтер (Мозер, Унтерзандер) — 27:21 (5x4),

3:4 — Яшкин (Моравчик, Нестрашил) — 27:43 (5x5),

4:4 — Ржепик (Кубалик) — 34:26 (5x5),

5:4 — Ржепик — 65:00 (ПБ)