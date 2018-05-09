Автозагар превратил девушку в зелёного человечка

Многие люди мечтают иметь золотистый цвет кожи. Однако если солнце — редкий гость, а под рукой нет солярия, на помощь приходит волшебное средство — автозагар. Говорят, если сделать всё строго по инструкции, то можно приобрести вид отдохнувшего на море человека. Но у героини этой истории что-то пошло не так.

Англичанка Дэни Брюс (Danni Bruce) воспользовалась автозагаром, чтобы стать красивее, но потерпела фиаско. Так девушка выглядела до нанесения средства. По какой-то причине Дэнни выбрала автозагар с отттенком «Темнее тёмного». Это было довольно безрассудно с её стороны, потому что название полностью себя оправдало. Так англичанка стала выглядеть через несколько минут после нанесения автозагара. А потом кожа и вовсе начала окрашиваться в зелёный цвет. Попытки смыть адскую мазь оказались безуспешными.

Теперь Дэнни сидит дома и боится нос высунуть наружу. На своих страничках в соцсетях зелёная девушка выложила несколько позеленевших частей тела и предупреждение о том, что надо тщательно выбирать автозагар. Страдалицу тут же обозвали Шреком, Фионом и Халком, о ней написали местные и зарубежные издания. Хитрая англичанка поймала волну популярности, назвала себя на Facebook «Шрек/Фиона/Эльфаба» и собирает подписчиков.

Забавно, что те, кто не вспоминал обо мне и не разговаривал со мной годами, изобразили искреннее беспокойство, увидев статью в национальной газете. Если я не интересна вам, когда я Дэнни, то вы не заслуживаете меня, когда я Шрек, — заявила зелёная блогерша журналистам и добавила, что к самому происшествию она отнеслась с иронией.