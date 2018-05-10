Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 1,85%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов недвижимости, финансов и электроэнергетики.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa вырос на 1,85%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции Gol Linhas Aereas Inteligentes SA Pref (SA:GOLL4), которые подорожали на 1,09 п. (7,17%), закрывшись на отметке в 16,29. Котировки RAIADROGASIL ON NM (SA:RADL3) выросли на 4,20 п. (6,65%), завершив торги на уровне 67,40. Бумаги PETROBRAS ON (SA:PETR3) выросли в цене на 1,62 п. (5,95%), закрывшись на отметке 28,84.

Лидерами падения стали акции SABESP (SA:SBSP3), цена которых упала на 1,99 п. (6,08%), завершив сессию на отметке 30,73. Акции BRASIL ON EJ NM (SA:BBAS3) поднялись на 1,33 п. (3,56%), закрывшись на уровне 36,02, а Embraer SA (SA:EMBR3) снизились в цене на 0,76 п. (3,29%) и завершили торги на отметке 22,32.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подорожавших бумаг (219) превысило количество закрывшихся в минусе (200), а котировки 27 акций практически не изменились.

Котировки акций PETROBRAS ON (SA:PETR3) выросли до максимума, подорожав на 5,95%, 1,62 п., и завершили торги на отметке 28,84.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, упал на 5,71% до отметки 26.61.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,63%, или 8,30, достигнув отметки $1.321,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,34%, или 0,24, до $71,38 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в июле подорожали на 0,72%, или 0,86, до отметки $119,58.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL снизилась на 1,15% до 3,5504, а котировки EUR/BRL упали на 0,56%, достигнув отметки 4,2320.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,42% до 92,56.