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МИД: США действуют в отношении Ирана в узкокорыстных целях
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МИД: США действуют в отношении Ирана в узкокорыстных целях 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Москва глубоко разочарована решением президента США Дональда Трампа отказаться в одностороннем порядке от выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе и восстановить национальные американские санкции в отношении Ирана, говорится в заявлении МИД РФ.
По оценкам дипломатов, США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права. Каких-либо оснований для подрыва СВПД нет и быть не может. План действий доказал свою полную дееспособность. Он эффективно справляется со всеми поставленными перед ним задачами.
Российская сторона уверена, что Иран строго придерживается взятых на себя обязательств, что регулярно подтверждается со стороны МАГАТЭ.
"Мы это всемерно поддерживаем и приветствуем", — отмечается в заявлении.
МИД РФ не сомневается, что действия Вашингтона подрывают международное доверие к МАГАТЭ, постоянно доказывавшему в ходе реализации ядерной сделки свой высокий профессионализм, США также демонстрируют, что американские претензии к абсолютно законной ядерной деятельности Ирана являются лишь ширмой для сведения с ним политических счетов. Обнародованная Вашингтоном позиция представляет собой существенное нарушение СВПД, констатируют эксперты МИД..
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