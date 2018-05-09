МИД: США действуют в отношении Ирана в узкокорыстных целях

По оценкам дипломатов, США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права. Каких-либо оснований для подрыва СВПД нет и быть не может. План действий доказал свою полную дееспособность. Он эффективно справляется со всеми поставленными перед ним задачами.

Российская сторона уверена, что Иран строго придерживается взятых на себя обязательств, что регулярно подтверждается со стороны МАГАТЭ

"Мы это всемерно поддерживаем и приветствуем", — отмечается в заявлении.

МИД РФ не сомневается, что действия Вашингтона подрывают международное доверие к МАГАТЭ, постоянно доказывавшему в ходе реализации ядерной сделки свой высокий профессионализм, США также демонстрируют, что американские претензии к абсолютно законной ядерной деятельности Ирана являются лишь ширмой для сведения с ним политических счетов. Обнародованная Вашингтоном позиция представляет собой существенное нарушение СВПД, констатируют эксперты МИД..