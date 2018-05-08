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Модель Виктория Боня vs подруга The Weeknd Шантель Джеффрис: чье дерзкое декольте выглядит круче
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Модель Виктория Боня vs подруга The Weeknd Шантель Джеффрис: чье дерзкое декольте выглядит круче 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Мы уже показали тебе дикий наряд писательницы Елены Лениной, которая появилась на открытии кинофестиваля в костюме золотой колючки. Платье другой нашей соотечественницы, модели и экс-звезды реалити Виктории Бони — это гораздо более классический вариант. Прозрачная сетка, едва прикрывающая декольте, и нежные кружева — Боня выглядит супер-секси! Впрочем, затмить Боню грозит другое декольте — подражающей сразу всему семейству Кардашьян модели и диджея Шантель Джеффрис. Джеффрис, с которой накануне на фестивале Coachella зажигал рэпер The Weeknd, для этого выхода в свет выбрала платье из серебряных лент, не скрывающее ее фигуру.
Обе девушки поделились в Instagram фотографиями своих нарядов в выгодных ракурсах.
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Фото:Instagram, Getty Images
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