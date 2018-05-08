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Завод по розливу родниковой воды откроют на фестивале «Беноевская весна» в Чечне
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Завод по розливу родниковой воды откроют на фестивале «Беноевская весна» в Чечне 

ТАСС 1 час назад
ГРОЗНЫЙ, 8 мая. /ТАСС/. Завод по розливу родниковой воды, мечеть и медресе откроют в Чечне в рамках ежегодного фестиваля «Беноевская весна», который пройдет с 13 по 15 мая в Ножай-Юртовском районе Чечни. Об этом на заседании организационного комитета фестиваля сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Фестиваль «Беноевская весна» проводится ежегодно в горном Ножай-Юртовском районе Чечни в рамках проекта по возрождению национальной культуры чеченского народа. В рамках фестиваля на различных площадках проходят народные гулянья, национальные игры — борьба на поясах, прыжковое двоеборье, поднятие камня, лазанье по бревну, метание бараньей ноги, бег на ходулях. Также устраивают сельскохозяйственные ярмарки продукции местных аграриев и скачки с розыгрышем денежных призов и автомобилей.
"Программа фестиваля очень содержательная и яркая. Она включает спортивные состязания, творческие конкурсы, развлекательные мероприятия, научно-практическую конференцию и многое другое. Также в рамках «Беноевской весны» мы торжественно откроем ряд объектов — мечеть, медресе и завод по розливу родниковой воды. Уверен, что жители и гости республики, которые приедут на этот праздник, останутся довольны увиденной картиной и увезут с собой много ярких впечатлений" — сказал Кадыров.
Он поручил организовать также встречи молодежи с представителями научной и творческой интеллигенции, богословами, политическими деятелями.
"Мы должны извлечь максимальную пользу от фестиваля. Необходимо добавить в программу встречи молодежи с известными личностями — авторитетными богословами, деятелями науки и представителями творческой интеллигенции, работниками органов власти. Они будут вести лекции об истинных религиозных ценностях, о нашей подлинной истории, культуре", — отметил руководитель региона.
В прошлом году в ходе фестиваля «Беноевская весна» в горном Ножай-Юртовском районе Чечни открыли военно-патриотический молодежный комплекс и детский лагерь.
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