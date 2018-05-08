Атомная красота. Ядерные испытания перевернули историю конкурсов красоты в США

Фотография «Мисс Атомная бомба», которую сделал Дон Инглиш в 1957 году, стала одной из самых знаковых за всю историю фотоискусства в США . Она была перепечатана тысячи раз во всех американских журналах, висела в комнатах холостяков, а девушки хотели быть такой же, как Она — знаменитая Мисс. Потом на некоторое время снимок пропал и возродился в 2012 году на обложке одноименного сингла группы The Killers.

Фото Мисс Атомной бомбы произвело, несмотря на каламбур, настоящий эффект разорвавшейся бомбы в 50-х годах минувшего века. Это не единственный снимок, в серии также присутствуют кадры Мисс Атомный взрыв, Мисс Кью и Мисс Радиация. Всю фотосессию Дон Инглиш посвятил радости жителей США от начала испытания атомного оружия в Неваде . И вот как это началось.

В 1951-м году Америку буквально накрыла «ядерная» истерика. Испытания проводились всего в сотне километров от Лас-Вегаса. Все необычное мгновенно привлекает туристов, и здесь даже атомные испытания не стали исключением. В Вегас потянулись десятки тысяч интересующихся. Всего за несколько месяцев хозяева стрип-отелей и казино обеспечили себе состояние на всю жизнь. Один из владельцев местной сети казино заявил, что атомная бомба — лучшее, что когда-либо случалось с Лас-Вегасом. Все мечтали своими глазами увидеть ядерный гриб.

Торгово-промышленная палата мгновенно подсуетилась и выпустила календари, в которых дополнительно зашила информацию о графиках испытаний, а также одновременно о лучших смотровых площадках города. Местные отели привлекали отдыхающих громкими слоганами — например, «вы сможете полюбоваться видами ядерных грибов, сидя в удобном шезлонге у бортика бассейна». В барах Лас-Вегаса подавали «атомные» коктейли (в составе шампанское, водка, шерри и бренди), а увеселительные заявления организовывали вечеринки в честь подрыва очередной бомбы.

Частью таких мероприятий стали и конкурсы красоты. Первый подобный прошел в мае 1952 года в казино-отеле El Rancho Vegas. Тогда королевой вечера стала танцовщица Кэндис Кинг . Вместо короны Мисс Атомный взрыв девушке вручили огромный пакет шампиньонов. Уже через несколько дней фотография Кэндис облетела все местные газеты под заголовком «Радиационная красота взамен смертоносных ядерных частиц».

Источник фото: Кэндис Кинг, фото Дона Инглиша

В 1955 году в стриптиз-отеле The Sands произошел еще один стихийный конкурс красоты. Солдаты, пришедшие туда отдохнуть в увольнение, настолько вдохновились певицей Маргерит Пиаззе, что присвоили ей почетный титул «Мисс Радиация». Она была коронована странным головным убором, сделанным из проволоки и ваты, напоминающим, конечно, гриб ядерного взрыва. Уже через два месяца актриса Линда Лоусон получила титул «Мисс Кью» — по названию предстоящего атомного испытания.

Источник фото: Маргерит Пиаззе, фото Дона Иглиша

Последней Мисс, ставшей в итоге самой знаменитой, стала Ли Мерлин — танцовщица уже упомянутого нами отеля The Sands. Девушка не была звездой танцевального коллектива, но периодически появлялась в качестве «перебивки» между топовыми выступлениями. Однажды Мерлин нарядилась в забавный костюм, состоящий из ваты, пришитой к купальнику. Там ее и подловила камера Иглиша. Случайно сделанный кадр стал одним из самых известных за всю историю фотоискусства Америки и закрыл собой всю тему конкурсов «атомной» красоты. Уже через пять лет в Неваде прекратили испытывать ядерные бомбы. К сожалению, о дальнейшей жизни волею судьбы ставшей знаменитой танцовщицы сейчас ничего не известно.