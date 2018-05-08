Атомная красота. Ядерные испытания перевернули историю конкурсов красоты в США 

Фотография «Мисс Атомная бомба», которую сделал Дон Инглиш в 1957 году, стала одной из самых знаковых за всю историю фотоискусства в США. Она была перепечатана тысячи раз во всех американских журналах, висела в комнатах холостяков, а девушки хотели быть такой же, как Она — знаменитая Мисс. Потом на некоторое время снимок пропал и возродился в 2012 году на обложке одноименного сингла группы The Killers.
Фото Мисс Атомной бомбы произвело, несмотря на каламбур, настоящий эффект разорвавшейся бомбы в 50-х годах минувшего века. Это не единственный снимок, в серии также присутствуют кадры Мисс Атомный взрыв, Мисс Кью и Мисс Радиация. Всю фотосессию Дон Инглиш посвятил радости жителей США от начала испытания атомного оружия в Неваде. И вот как это началось.
В 1951-м году Америку буквально накрыла «ядерная» истерика. Испытания проводились всего в сотне километров от Лас-Вегаса. Все необычное мгновенно привлекает туристов, и здесь даже атомные испытания не стали исключением. В Вегас потянулись десятки тысяч интересующихся. Всего за несколько месяцев хозяева стрип-отелей и казино обеспечили себе состояние на всю жизнь. Один из владельцев местной сети казино заявил, что атомная бомба — лучшее, что когда-либо случалось с Лас-Вегасом. Все мечтали своими глазами увидеть ядерный гриб.
Торгово-промышленная палата мгновенно подсуетилась и выпустила календари, в которых дополнительно зашила информацию о графиках испытаний, а также одновременно о лучших смотровых площадках города. Местные отели привлекали отдыхающих громкими слоганами — например, «вы сможете полюбоваться видами ядерных грибов, сидя в удобном шезлонге у бортика бассейна». В барах Лас-Вегаса подавали «атомные» коктейли (в составе шампанское, водка, шерри и бренди), а увеселительные заявления организовывали вечеринки в честь подрыва очередной бомбы.
Частью таких мероприятий стали и конкурсы красоты. Первый подобный прошел в мае 1952 года в казино-отеле El Rancho Vegas. Тогда королевой вечера стала танцовщица Кэндис Кинг. Вместо короны Мисс Атомный взрыв девушке вручили огромный пакет шампиньонов. Уже через несколько дней фотография Кэндис облетела все местные газеты под заголовком «Радиационная красота взамен смертоносных ядерных частиц».
Источник фото: Кэндис Кинг, фото Дона Инглиша
В 1955 году в стриптиз-отеле The Sands произошел еще один стихийный конкурс красоты. Солдаты, пришедшие туда отдохнуть в увольнение, настолько вдохновились певицей Маргерит Пиаззе, что присвоили ей почетный титул «Мисс Радиация». Она была коронована странным головным убором, сделанным из проволоки и ваты, напоминающим, конечно, гриб ядерного взрыва. Уже через два месяца актриса Линда Лоусон получила титул «Мисс Кью» — по названию предстоящего атомного испытания.
Источник фото: Маргерит Пиаззе, фото Дона Иглиша
Последней Мисс, ставшей в итоге самой знаменитой, стала Ли Мерлин — танцовщица уже упомянутого нами отеля The Sands. Девушка не была звездой танцевального коллектива, но периодически появлялась в качестве «перебивки» между топовыми выступлениями. Однажды Мерлин нарядилась в забавный костюм, состоящий из ваты, пришитой к купальнику. Там ее и подловила камера Иглиша. Случайно сделанный кадр стал одним из самых известных за всю историю фотоискусства Америки и закрыл собой всю тему конкурсов «атомной» красоты. Уже через пять лет в Неваде прекратили испытывать ядерные бомбы. К сожалению, о дальнейшей жизни волею судьбы ставшей знаменитой танцовщицы сейчас ничего не известно.