«Хороший поступок»: Тимати приглашает ветеранов бесплатно поесть бургеры

Рэпер Тимур Юнусов решил поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны, пригласив их бесплатно отведать бургеры в его ресторанах. Однако не все уверены, что это предложение актуально для фронтовиков, которым уже по 90 и более лет.

Музыкант, продюсер и бизнесмен Тимати решил широким жестом поздравить с Днем Победы, который отмечают сегодня в России , участников Великой Отечественной войны. Он пригласил ветеранов в свое кафе бесплатно поесть что угодно из меню, в том числе знаменитые бургеры. «С праздником, Россия! Для всех ветеранов участвующих в Московском параде все меню беслпатно! Спасибо вам за победу», — написал Тимати в Инстаграме.

Рэп-исполнитель резонно заметил, что вряд ли ветераны читают его публикации в соцсетях и попросил их внуков и правнуков передать эту информацию. В Сети подобный жест Тимати восприняли неоднозначно. Некоторые сочли его достойным поступком, в то время как другие уверены, что ветеранам на улицу-то сложно выйти, не говоря уже о том, чтобы добраться до кафе и есть там бургеры. «Вот Тима молодец! Не забыл про ветеранов, не поскупился, я восхищаюсь им!» «Хороший поступок!»

«Да ну это смех, ветеранов войны единицы, моему дедушке 102 года, он еле по дому-то ходит, сейчас остались только дети войны и ветераны труда, а настоящих ветеранов единицы, и явно им не до бесплатных бургеров» «Вот молодец! Никаких глупых скидок или акций! А просто бесплатно! Понятно, что ветеранов осталось очень мало. Но тем не менее» «Уж лучше доставку на дом» «Молодец. Критиков, как всегда, вагон. Но что вы сделали для ветеранов и что сделали другие публичные личности?»

Стоит отметить, что Тимати уже не впервые организовывает подобную благотворительную акцию. Ранее он уже приглашал всех призеров Олимпийских игр приходить в в его кафе и есть там без ограничений бесплатно. Кстати, некоторым не понравилось, как выглядит Тимур Юнусов на видео, где поздравляет с Днем Победы. Они посчитали, что ради приличия можно было надеть хотя бы брюки, а не шорты. Однако не стоит ожидать от Тимати приличных нарядов, если даже на инаугурацию президента в Кремле он приехал в кожаных штанах, кепке и куртке в стиле милитари. Публикация от Black Star (@timatiofficial) 8 Май 2018 в 12:36 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, «Одноклассники», чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!