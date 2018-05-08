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СМИ сообщили о ракетных ударах Израиля по Сирии
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СМИ сообщили о ракетных ударах Израиля по Сирии 

Москва24 21 минуту назад
Фото: Москва24
ПВО сирийской армии отразили ракетные удары Израиля в районе поселения Кисва в 23 километрах к югу от Дамаска.
По данным сирийского государственного телевидения, ссылающегося на военный источник, были сбиты две израильские ракеты.
Источник в международном аэропорту Бейрута отметил, что в момент удара в небе находились самолеты Израиля. Их засекли над Шуфом и Западным Бекаа, передает слова собеседника РИА Новости.
Представители вооруженных сил Израиля отказались от официальных комментариев по инциденту.
Ранее сообщалось, что израильская армия перешла в режим повышенной готовности, ожидая атаки со стороны Сирии. Граждан страны призвали выполнять все рекомендации военных.
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