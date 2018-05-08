СМИ сообщили о ракетных ударах Израиля по Сирии

ПВО сирийской армии отразили ракетные удары Израиля в районе поселения Кисва в 23 километрах к югу от Дамаска

По данным сирийского государственного телевидения, ссылающегося на военный источник, были сбиты две израильские ракеты.

Источник в международном аэропорту Бейрута отметил, что в момент удара в небе находились самолеты Израиля. Их засекли над Шуфом и Западным Бекаа, передает слова собеседника РИА Новости

Представители вооруженных сил Израиля отказались от официальных комментариев по инциденту.