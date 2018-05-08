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Китай успешно запустил спутник «Гаофэнь-5»
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Китай успешно запустил спутник «Гаофэнь-5» 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Тайюань, 9 мая /Синьхуа/ — Китайский спутник «Гаофэнь-5» сегодня в 02:28 был успешно запущен с космодрома Тайюань с использованием ракеты-носителя «Чанчжэн-4С» /"Великий поход-4С"/.
"Гаофэнь-5" является первым в мире гиперспектральным спутником с полным охватом спектра, реализующим комплексный мониторинг атмосферы и земной поверхности, а также важным научно-исследовательским спутником Китая в рамках программы «Гаофэнь». Этот спутник сможет удовлетворить острую потребность в комплексном мониторинге окружающей среды, является важным знаком реализации Китаем потенциала зондирования Земли в гиперспектральном разрешении.
Специальная программа «Гаофэнь» является одной из 16 крупных китайских специальных программ в научно-технической сфере, утверждение и начало реализации программы состоялось в 2010 году. Ранее были успешно запущены четыре спутника «Гаофэнь», на этот год также запланирован запуск аппарата «Гаофэнь-6». —0—
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