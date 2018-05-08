Джастин Бибер рассказал, что такое «гламурная жизнь»

24-летний поп-исполнитель Джастин Бибер разоткровенничался с поклонниками после бала Института костюма Met Gala-2018. Он опубликовал в своем Instagram сообщение для тех, кто думают, что жизнь звезд похожа на сказку.

из Instagram Джастина Бибера

Эй, мир … этот гламурный образ жизни, который вы видите, изображенный известными людьми на Instagram…не обманывайтесь, думая, что их жизнь лучше, чем ваша…я гарантирую вам, что это не так, — написал певец.

Джастин Бибер

Недавно Джастин Бибер вышел в свет в слишком яркой толстовке.