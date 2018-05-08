Раонич обыграл Димитрова в Мадриде 

Канадский теннисист Милош Раонич победил болгарского спортсмена Григора Димитрова во втором круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 7:5, 3:6, 6:3. В третьем раунде Раонич сыграет со своим соотечественником Денисом Шаповаловым.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 200 860 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Милош Раонич (Канада) — Григор Димитров (Болгария, 3) — 7:5, 3:6, 6:3 Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 4) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:3, 6:3 Душан Лайович (Сербия, Q) — Ришар Гаске (Франция) — 7:6 (7:1), 7:6 (7:1)