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Раонич обыграл Димитрова в Мадриде
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Раонич обыграл Димитрова в Мадриде 

Спорт-Экспресс 17 минут назад
Канадский теннисист Милош Раонич победил болгарского спортсмена Григора Димитрова во втором круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 7:5, 3:6, 6:3. В третьем раунде Раонич сыграет со своим соотечественником Денисом Шаповаловым.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 200 860 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Милош Раонич (Канада) — Григор Димитров (Болгария, 3) — 7:5, 3:6, 6:3  Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 4) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:3, 6:3  Душан Лайович (Сербия, Q) — Ришар Гаске (Франция) — 7:6 (7:1), 7:6 (7:1)
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