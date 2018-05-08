СМИ: Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Военные источники сообщили, что ракеты были уничтожены. Ранее то же агентство передало о взрывах в этом районе.

Источник РИА Новости в международном аэропорту столицы Ливана Бейрута сообщил, что в тот момент, когда предположительно были нанесены ракетные удары по пригороду Дамаска, в воздушном пространстве этой страны находились израильские самолеты.

Израильские официальные лица от комментариев на этот счет отказываются.

Ранее стало известно о том, что еврейское государство привело свои войска в состояние повышенной готовности, развернуло силы ПВО и открыло бомбоубежища. Поводом стало «выявление нерегулярной деятельности иранских сил в Сирии».