СМИ: Израиль нанес ракетный удар по Сирии 

Подразделения противовоздушной обороны Сирии перехватили ракеты, которые были выпущены со стороны Израиля по району Эль-Кисва под Дамаском. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение государственного агентства SANA.
Военные источники сообщили, что ракеты были уничтожены. Ранее то же агентство передало о взрывах в этом районе.
Источник РИА Новости в международном аэропорту столицы Ливана Бейрута сообщил, что в тот момент, когда предположительно были нанесены ракетные удары по пригороду Дамаска, в воздушном пространстве этой страны находились израильские самолеты.
Израильские официальные лица от комментариев на этот счет отказываются.
"Я отказываюсь комментировать", — заявила представитель пресс-службы Армии обороны Израиля.
Ранее стало известно о том, что еврейское государство привело свои войска в состояние повышенной готовности, развернуло силы ПВО и открыло бомбоубежища. Поводом стало «выявление нерегулярной деятельности иранских сил в Сирии».