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Linksys выпустила игровой роутер WRT32XB
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Linksys выпустила игровой роутер WRT32XB 

Игромания.ру 22 минуты назад
Фото: Игромания.ру
Компания Linksys объявила о начале продаж беспроводного маршрутизатора WRT32XB, который предназначен в первую очередь для владельцев консолей Xbox One, Xbox One S и Xbox One X. Роутер автоматически распознаёт трафик от игровых приставок и обеспечивает для него максимальный приоритет.
Маршрутизатор работает в частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, поддерживает Wi-Fi 802.11ac Wave 2 Dual-band 3x3 и выдаёт пропускную способность до 3,2 Гбит/с (600 Мбит/с + 2600 Мбит/с). Linksys WRT32XB получил четыре съёмные антенны, пять портов Gigabit Ethernet (1x WAN и 4x LAN), порты USB 3.0 и eSATA/USB 2.0 для подключения накопителя.
Рекомендованная цена Linksys WRT32XB — 250 долларов.
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