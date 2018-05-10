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СМИ сообщили о 23 жертвах израильского удара по Сирии
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СМИ сообщили о 23 жертвах израильского удара по Сирии 

Говорит Москва 51 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на источники в арабской республике.
Накануне Армия обороны Израиля атаковала в Сирии десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям «Аль-Кудс». Представитель израильской армии назвал это ответом на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории арабской республики. Тегеран заявил, что ударов по израильским позициям не производил. По данным Минобороны России, атака велась два часа, в ней участвовали 28 самолётов израильских ВВС, которые выпустили порядка 60 ракет.
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