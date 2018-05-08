CNN: разведка США считает, что иранские силы могут вскоре совершить удар по Израилю

НЬЮ-ЙОРК , 8 мая. / ТАСС /. Американские разведслужбы полагают, что иранские силы могут вскоре совершить удар по Израилю , предположительно из Сирии . Об этом во вторник сообщила телекомпания CNN со ссылкой на военные источники США

Они утверждают, что зафиксированы первые признаки возможной подготовки такой атаки. При этом неясно, когда именно она может произойти и в какой форме, отмечает телеканал.

В свою очередь представители возглавляемой США коалиции, ведущей в Сирии борьбу с экстремистами, заявили CNN, что они не наблюдали каких-либо изменений в поведении поддерживаемых Ираном сил, действующих на территории САР.

Ранее во вторник Израиль привел свои войска на северной границе в состояние повышенной готовности, развернул ПВО и приказал открыть бомбоубежища. Как сообщила Армия обороны Израиля, это было сделано «после выявления нерегулярной деятельности иранских сил в Сирии». В связи с этим израильская армия приняла решение изменить инструкции по гражданской обороне на Голанских высотах и поручила местным властям разблокировать и подготовить бомбоубежища в этом районе, отмечалось в коммюнике.