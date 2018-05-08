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CNN: разведка США считает, что иранские силы могут вскоре совершить удар по Израилю
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CNN: разведка США считает, что иранские силы могут вскоре совершить удар по Израилю 

ТАСС 36 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Американские разведслужбы полагают, что иранские силы могут вскоре совершить удар по Израилю, предположительно из Сирии. Об этом во вторник сообщила телекомпания CNN со ссылкой на военные источники США.
Они утверждают, что зафиксированы первые признаки возможной подготовки такой атаки. При этом неясно, когда именно она может произойти и в какой форме, отмечает телеканал.
В свою очередь представители возглавляемой США коалиции, ведущей в Сирии борьбу с экстремистами, заявили CNN, что они не наблюдали каких-либо изменений в поведении поддерживаемых Ираном сил, действующих на территории САР.
Ранее во вторник Израиль привел свои войска на северной границе в состояние повышенной готовности, развернул ПВО и приказал открыть бомбоубежища. Как сообщила Армия обороны Израиля, это было сделано «после выявления нерегулярной деятельности иранских сил в Сирии». В связи с этим израильская армия приняла решение изменить инструкции по гражданской обороне на Голанских высотах и поручила местным властям разблокировать и подготовить бомбоубежища в этом районе, отмечалось в коммюнике.
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял «Закон о Голанских высотах», в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.
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