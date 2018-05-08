После Победы. Как 92-летний ветеран ВОВ учит Родину защищать

Северной Кореи и Казани живет участник советско-японской войны 1945 года, которая длилась меньше месяца, но имела огромной значение для Китая России . О военных буднях и трудностях фронтовой жизни полковник в отставке Миннеханиф Низамов рассказал «АиФ-Казань»

Кажется невероятным, но 92-летний Миннеханиф Низамов до сих пор работает. В казанской школе №114 он ведет занятия по военной подготовке. Участник Великой Отечественной войны учит будущих защитников Родины собирать и разбирать автомат Калашникова, стрелять из винтовки, готовит их к конкурсу-смотру строя и песни. Несмотря на свой солидный возраст, в школе Ханиф Киямович бывает почти каждый день. На его рассказах о войне, о героях и сражениях выросло не одно поколение. Ветеран работает в 114-й школе с 1989 года и бросать работу не собирается.

Тяжелее было до отправки на фронт

Миннеханиф Низамов родился в марте 1926 года в селе Старый Иштиряк Шугуровского (ныне Лениногорского) района ТАССР в многодетной крестьянской семье.

«Я родился в самый холодный, голодный год. До 1939-го в нашем селе был неурожай. Немного лучше стали жить в 40-м году, но это продлилось недолго. Потом началась война», — вспоминает Ханиф Киямович.

Сообщение о нападении Германии на Советский Союз разнеслось по всей деревне из громкоговорителя, установленного на здании сельсовета. Новость стала для жителей полной неожиданностью, до их глубинки не доходили сводки о происходящих в мире тревожных событиях. В 1941 году Ханифу Киямовичу было 15 лет. Как вспоминает сегодня ветеран, в день объявления войны летние занятия в школе прекратили. Затем в течение недели на фронт ушли почти все мужчины и в деревне остались только женщины, дети и старики.

«Моего отца призвали на войну в 1942 году, но так как он был уже человеком немолодым, его отправили не на фронт, а в Подмосковье на завод по производству оружия, где он трудился до конца войны», — вспоминает полковник.

Самого Миннеханифа Низамова на войну призвали в 1943 году, когда ему исполнилось 17 лет. Перед отправкой на фронт весь призыв прошел военную подготовку, которая длилась несколько месяцев. Молодых ребят, приученных больше к плугу, нежели к оружию, учили стрелять из винтовки и ходить строевым шагом.

«Пункт военной подготовки находился в 5 км от села. Военкомату нужно было научить нас стрелять, а председатель колхоза требовал, чтобы мы работали на полях. Вот так мы и жили с апреля по ноябрь: сначала шли на учения, потом в поле. Из всех военных лет для меня самые тяжелые годы были те, что я провел в селе до отправки на фронт. Питаться было нечем, приходилось ездить в соседнее село к дяде за картофелем, так как у них урожай был лучше, чем у нас», — рассказывает ветеран.

Победу не праздновали

В ноябре 1943 года Миннеханифа Низамова вместе с другими призывниками направили на Дальний Восток в связи с напряженной обстановкой на границе с Японией

«В случае победы Германии японцы планировали начать войну с Россией для захвата Дальнего Востока. Однако после поражения фашистов под Сталинградом и на Курской дуге, страна восходящего солнца стала стремиться избежать военного конфликта с СССР. В 1943 году в ходе Тегеранской конференции Иосиф Сталин заявил, что после капитуляции Германии готов вступить в войну против Японии. Это же обещание он подтвердил на конференциях в Ялте и Потсдаме », — рассказывает полковник.

Ханифа Киямовича зачислили в минометный расчет. До начала войны с Японией — до 8 августа 1945 года — их дивизия находилась на границе с Маньчжурией (область, расположенная на территории Китая, которую в 1931 году захватили японцы, создав на этой земле подобие независимого государства). Почти два года солдаты жили в горах и лощинах. Вместо казарм — холодные землянки, в которых было мрачно и сыро. Часто шли дожди, солдаты болели, многих на лечение отправляли домой, потом вновь возвращали на фронт.

Когда 9 мая 1945 года по всей стране люди праздновали победу, Ханиф Киямович в составе своего полка находился на учениях на границе.

«В этот день командир батальона построил нас и объявил, что война на Западе окончена. Но праздновать победу мы не стали… Была такая обстановка, понимаете, мы же знали, что скоро начнем воевать с японцами».

От ранений спас миномет

Война с союзником гитлеровской Германии началась ровно через три месяца, после подписания акта о капитуляции немецких вооруженных сил — 8 августа 1945 года. Со следующего дня и до 2 сентября ожесточенные бои в Маньчжурии не прекращались.

«В полночь наша 22 стрелковая дивизия в составе Первого Дальневосточного фронта перешла пограничный пост Японии. Что удивило, они спали и о нашем наступлении не знали», — рассказывает Низамов.

Задачей дивизии было разгромить Квантунскую армию. По воспоминаниям ветерана, путь полка был нелегким: в непроходимой тайге по бездорожью и сопкам. В тяжелых августовских боях полк потерял большую часть состава. На глазах Ханифа Киямовича погиб и его друг-односельчанин Атлас Белялов, служивший в пехоте. Сам он избежал ранений во время войны.

«Минометчики в бою находились впереди, рядом с пехотой, во второй линии ее порядков. Мы хоть и рядом всегда с пехотой, а все равно во время боя находимся за укрытием — в котловане или лощине. А пехота всегда впереди, в чистом поле, рядом с пулями», — объясняет Ханиф Киямович.

Особенно тяжело, как вспоминает ветеран, на фронте было таскать на себе миномет — опорную плиту, треногу, ствол и боекомплект. Каждая мина весит больше трех килограммов, а плита и вовсе 36 кг.

После взятия Мукдена и Мудотьзяна, советские солдаты освободили Харбин . За успешные боевые действия 22 стрелковая дивизия стала именоваться Харбинской.

Сражение в Маньчжурии стало последней битвой во Второй Мировой войне, оно фактически завершило ее. Ее итогами стало освобождение Южного Сахалина и Курильских островов, которые, напомним, были возвращены России спустя 40 лет после поражения в русско-японской войне 1904-1905 годов.

Каждый год — на парад!

После войны 22 Харбинскую стрелковую дивизию перебазировали на Камчатку, где Ханиф Киямович окончил радиошколу и служил в должности радиотелефониста. Затем его направили в Ленинградскую область на учебу в радиотехническое училище, после чего до увольнения в запас ветеран служил в ракетных войсках стратегического назначения.

Однажды во время отпуска военнослужащий поехал в родную деревню к родителям. Там он познакомился со своей будущей супругой Санией, которая работала учителем в его школе. Позже в их семье родились три дочери.

В Казань Низамовы переехали в 1970 году после увольнения ветерана в запас. Сейчас фронтовик живет с дочерью, жены уже нет в живых. Ежегодно 9 мая Миннеханиф Низамов участвует в военном параде, а в 2010 году сбылась его мечта — ему удалось съездить в Москву на празднование 65-летия Дня Победы.

Несмотря на то, что большую часть жизни Ханиф Киямович посвятил служению Родине, главной своей заслугой он считает патриотическое воспитание молодежи. Так, по его инициативе в школе создали комнату боевой и трудовой Славы. Здесь он рассказывает ученикам о главных этапах Второй мировой войны, героях-татарстанцах и о полководце Георгии Жукове , тем более, что его он видел вживую.

«Ханиф Киямович часто заходит к нам в класс во время уроков, — рассказывает ученица школы №114 Дарья. — Учителя его никогда не прерывают и не просят покинуть кабинет, потому что уважают. Ветеран часто рассказывает о том, какое оружие применялось в годы войны, как он служил минометчиком в полку. Некоторые дети не понимают, о чем идет речь и начинают шуметь, но большинство слушают внимательно».

Сам Миннеханиф Низамов к подготовке детей к военно-патриотическим соревнованиям относится с большой ответственностью. Со свойственной ему сдержанностью, но блеском в глазах он рассказывает, как его ученики побеждают в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки, гражданской обороне, строевой подготовке и пр.

«Я знаю, что мои заслуги не забываются. Каждый год в день моего рождения и в День Победы ученики готовят интересные поздравления, оформляют мой класс, учат стихотворения, песни и награждают меня медалями. А самое главное — они не забывают благодарить за победу», — говорит Ханиф Низамов.