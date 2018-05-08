Ещё
В Рыбацком разлились реки кипятка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Рыбацком разлились реки кипятка 

АиФ Санкт-Петербург 50 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Рыбацком несколько улиц затопило кипятком из лопнувшей трубы, передает корреспондент SPB.AIF.RU с места событий. Крупнейшая коммунальная авария произошла вечером 8 мая у дома №18 по Шлиссельбургскому проспекту.
Горячей водой затоплен не только Шлиссельбургский проспект, но и улица Дмитрия Устинова. Реки кипятка разлились на несколько десятков метров от места прорыва и дошли до самых тротуаров.
«Раньше Петергофа фонтаны заработали», — пишут очевидцы в социальных сетях.
Чтобы попасть в дома на другой стороне разлива, жителям Рыбацкого приходится делать большой крюк. Кипяток повредил несколько машин, припаркованных в зоне аварии.
На месте работают аварийные службы. Точные сроки ликвидации последствий аварии пока не сообщаются.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Коллекторское агентство из Петербурга ликвидировано на нарушения Петербуржец организовал в Антарктиде первый «Бессмертный полк» В петербургском метро появилась мобильная радиостудия
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иран отреагировал на решение Трампа151
Трамп объявил решение по Ирану407
Трамп выдвинул предложение Ирану52
Израиль привел войска в повышенную боеготовность233
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»216
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Оружие
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение