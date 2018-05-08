В Рыбацком разлились реки кипятка

В Рыбацком несколько улиц затопило кипятком из лопнувшей трубы, передает корреспондент SPB.AIF.RU с места событий. Крупнейшая коммунальная авария произошла вечером 8 мая у дома №18 по Шлиссельбургскому проспекту.

Горячей водой затоплен не только Шлиссельбургский проспект, но и улица Дмитрия Устинова. Реки кипятка разлились на несколько десятков метров от места прорыва и дошли до самых тротуаров.

«Раньше Петергофа фонтаны заработали», — пишут очевидцы в социальных сетях.

Чтобы попасть в дома на другой стороне разлива, жителям Рыбацкого приходится делать большой крюк. Кипяток повредил несколько машин, припаркованных в зоне аварии.

На месте работают аварийные службы. Точные сроки ликвидации последствий аварии пока не сообщаются.