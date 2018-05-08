Провал дня: Елена Ленина появилась на открытии Каннского фестиваля в костюме золотой колючки и с дикой прической

Елена Ленина каждый год появляется на Каннском кинофестивале в нарядах, с трудом балансирующих на грани добра и зла, однако на этот раз она превзошла сама себя. Золотое платье с огромными колючками и шлейфом само по себе способно привлечь к себе недоуменные взгляды, но этого Лениной показалось мало, и стилисты собрали в огромный шип ее волосы.

— комментирует свой выход в свет Ленина, которая ради 71-го киносмотра в Каннах оставила без присмотра строительство своего нового дома. А как тебе ее нетривиальный образ?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Getty Images, Instagram