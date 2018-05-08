Модный лексикон: 40 английских выражений, с которых можно начать изучение языка 

На этот раз мы остановимся на разговорных выражениях, которые можно встретить в обзорах модных показов, блогах fashionistas, новостях и так далее. Ну или использовать для написания своих. Небольшой совет: чтобы лучше запоминать новые слова и выражения, группируйте их в тематические сеты. Примерно так, как я сделала это сегодня.
Одежда (outfit)
a plum new dress — долгожданное новое платье, лакомый кусочек
*то есть plum — это не только и не столько (в нашем понимании) слива, а что-то очень желанное, зачастую получаемое в обмен на услугу или что-то полезное, значимое
a thought-out piece — продуманная вещь
chunky — объемный, свободного кроя (именно с точки зрения большого
объема пряжи)
figure-hugging — наоборот, обтягивающий, дословно «обнимающий фигуру» силуэт
knockoff — пиратская копия (известной марки, как правило)
Показ (show, runway, catwalk)
to chisel something into stone — высекать из камня, войти в историю
passé, unoriginal and boring — устаревший, неоригинальный и скучный
be all the rage — наоборот, «неистово, люто популярный»
to steal the show — забрать все внимание на себя
to strike poses — принимать позы (ну… как в клипе Vogue у Мадонны)
nods to — кивки, намеки, приветствия, реверансы (кому-то, у кого заимствована идея), например: «That oversize dress was a nod to classical Yohjy Yamamoto designs of the 80s»
a feast for the eyes — просто праздник какой-то! (для глаз, разумеется)
sartorially distinctive — четко, качественно пошитый
to throw the party of the week — закатить вечеринку недели
Блоггинг, критика (blogging, criticism)
to cut one’s teeth as fashion director or instagram influencer — оттачивать навыки, мастерство (на позиции директора отдела моды, например, или Инстаграм-блогера, вариаций много)
to become aware of the fashion system — войти в курс дел модной индустрии, понять, как все устроено
think-tank — «мозговой центр» операции, генератор идей
fascination with fashion media culture — зачарованность культурой модных медиа
copycat culture — культура подражателей
to have bigger fish to fry — когда «есть дела поважнее»
“being notable” for «being noticed» — быть известным исключительно своей «заметностью» (подсказка: так не надо!)
social relationship evolved into something ubiquitous and rather sinister — социальные отношения, cтавшие вездесущими, где-то даже зловещими
whistleblowing — информация о фактах нарушения авторских прав (см., например, популярный в фэшн-индустрии инстаграм-блог diet prada — там прищучивают нарушителей копирайта (которого, как известно, в модной индустрии не существует))
curators of hip — лидеры мнений или «кураторы крутости»
It’s a fashion moment. It’s a watershed. It’s a marketing opportunity — момент модного триумфа. Водораздел. Маркетинговая возможность, в конце концов.
Дизайн и дизайнеры (designing)
to design smth from scratch — cделать что-то с нуля
over-the-top — крышесносный, экстравагантный, выходящий за рамки обыденного
crisply ironed denim flood pants — тщательно отутюженные джинсы по щиколотку (обращаясь к мужской красоте — страшной силе)
the red suspenders and the grandpa cardigans — красные подтяжки и дедушкины кардиганы (туда же)
shrunken sweaters — севшие свитера (сорвавшийся с цепи (то есть unleashed) гик-стиль)
ostentatiously nerdy — нарочито ботанский (да, все еще популярно)
a designer who came early to the wedding of sartorial styling to street wear — дизайнер, первым запрыгнувший в вагон сочетания портновского стайлинга и уличной моды
when Demna Gvasalia was a still a gleam in his daddy’s eye — «когда Демна Гвассалия был только в проекте» (а мы уже носили все, что он сейчас предлагает)
designer determined to startle and move — дизайнер, заставляющий вздрогнуть и расчувствоваться одновременно
import not only elements of his personal narrative into his work, but also his current emotional state — привносить не только элементы своей истории, но и эмоционального состояния в работу
signature tools — фирменные приемы
the holy grail had long been the red carpet — святой Грааль (имеется в виду внимание фэшн-индустрии) долго оставался на красной дорожке
now it’s the sidewalk. It’s the airport. It’s the Starbucks run — сейчас он сместился на тротуар, в аэропорт, на выход из Старбакса с чашкой кофе
Желаю удачи в изучении фэшн-английского! Стоит только начать выражать мысль, высекать ее в камне, делиться прозрениями… А там и до New York Times рукой подать.
Евгения Лягушина, автор и ведущая курса English in Fashion в Fashion Consulting Group
Фото: FashionSnoops.com Материал впервые опубликован на Cosmo.ru 13 марта 2018 года