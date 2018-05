Модный лексикон: 40 английских выражений, с которых можно начать изучение языка

На этот раз мы остановимся на разговорных выражениях, которые можно встретить в обзорах модных показов, блогах fashionistas, новостях и так далее. Ну или использовать для написания своих. Небольшой совет: чтобы лучше запоминать новые слова и выражения, группируйте их в тематические сеты. Примерно так, как я сделала это сегодня.

Одежда (outfit)

a plum new dress — долгожданное новое платье, лакомый кусочек

*то есть plum — это не только и не столько (в нашем понимании) слива, а что-то очень желанное, зачастую получаемое в обмен на услугу или что-то полезное, значимое

a thought-out piece — продуманная вещь

chunky — объемный, свободного кроя (именно с точки зрения большого

объема пряжи)

figure-hugging — наоборот, обтягивающий, дословно «обнимающий фигуру» силуэт

knockoff — пиратская копия (известной марки, как правило)

Показ (show, runway, catwalk)

to chisel something into stone — высекать из камня, войти в историю

passé, unoriginal and boring — устаревший, неоригинальный и скучный

be all the rage — наоборот, «неистово, люто популярный»

to steal the show — забрать все внимание на себя

to strike poses — принимать позы (ну… как в клипе Vogue у Мадонны

nods to — кивки, намеки, приветствия, реверансы (кому-то, у кого заимствована идея), например: «That oversize dress was a nod to classical Yohjy Yamamoto designs of the 80s»

a feast for the eyes — просто праздник какой-то! (для глаз, разумеется)

sartorially distinctive — четко, качественно пошитый

to throw the party of the week — закатить вечеринку недели

Блоггинг, критика (blogging, criticism)

to cut one’s teeth as fashion director or instagram influencer — оттачивать навыки, мастерство (на позиции директора отдела моды, например, или Инстаграм-блогера, вариаций много)

to become aware of the fashion system — войти в курс дел модной индустрии, понять, как все устроено

think-tank — «мозговой центр» операции, генератор идей

fascination with fashion media culture — зачарованность культурой модных медиа

copycat culture — культура подражателей

to have bigger fish to fry — когда «есть дела поважнее»

“being notable” for «being noticed» — быть известным исключительно своей «заметностью» (подсказка: так не надо!)

social relationship evolved into something ubiquitous and rather sinister — социальные отношения, cтавшие вездесущими, где-то даже зловещими

whistleblowing — информация о фактах нарушения авторских прав (см., например, популярный в фэшн-индустрии инстаграм-блог diet prada — там прищучивают нарушителей копирайта (которого, как известно, в модной индустрии не существует))

curators of hip — лидеры мнений или «кураторы крутости»

It’s a fashion moment. It’s a watershed. It’s a marketing opportunity — момент модного триумфа. Водораздел. Маркетинговая возможность, в конце концов.

Дизайн и дизайнеры (designing)

to design smth from scratch — cделать что-то с нуля

over-the-top — крышесносный, экстравагантный, выходящий за рамки обыденного

crisply ironed denim flood pants — тщательно отутюженные джинсы по щиколотку (обращаясь к мужской красоте — страшной силе)

the red suspenders and the grandpa cardigans — красные подтяжки и дедушкины кардиганы (туда же)

shrunken sweaters — севшие свитера (сорвавшийся с цепи (то есть unleashed) гик-стиль)

ostentatiously nerdy — нарочито ботанский (да, все еще популярно)

a designer who came early to the wedding of sartorial styling to street wear — дизайнер, первым запрыгнувший в вагон сочетания портновского стайлинга и уличной моды

when Demna Gvasalia was a still a gleam in his daddy’s eye — «когда Демна Гвассалия был только в проекте» (а мы уже носили все, что он сейчас предлагает)

designer determined to startle and move — дизайнер, заставляющий вздрогнуть и расчувствоваться одновременно

import not only elements of his personal narrative into his work, but also his current emotional state — привносить не только элементы своей истории, но и эмоционального состояния в работу

signature tools — фирменные приемы

the holy grail had long been the red carpet — святой Грааль (имеется в виду внимание фэшн-индустрии) долго оставался на красной дорожке

now it’s the sidewalk. It’s the airport. It’s the Starbucks run — сейчас он сместился на тротуар, в аэропорт, на выход из Старбакса с чашкой кофе

Желаю удачи в изучении фэшн-английского! Стоит только начать выражать мысль, высекать ее в камне, делиться прозрениями… А там и до New York Times рукой подать.

Евгения Лягушина, автор и ведущая курса English in Fashion в Fashion Consulting Group