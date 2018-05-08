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Белый дом предъявил Ирану список требований
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Белый дом предъявил Ирану список требований 

Парламентская газета 15 минут назад
Фото: Парламентская газета
Белый дом опубликовал список требований к Ирану — начав с призыва отказаться от разработки межконтинентальных баллистических ракет и остановить передачу ракетных технологий другим сторонам.
Администрация президента США также потребовала от Тегерана прекратить поддержку террористов и экстремистов, «покончить с публично заявленной целью уничтожить Израиль», прекратить угрозы свободе навигации, особенно в Персидском заливе и Красном море, а также прекратить эскалацию конфликта в Йемене и поставки оружия хуситам.
« (Иран должен — прим. ред.) прекратить кибератаки против США и наших союзников, включая Израиль, прекратить тяжелые нарушения прав человека прекратить несправедливое содержание под стражей иностранцев, включая граждан США», — приводит РИА «Новости» выдержки из сообщения Белого дома.
Ранее во вторник президент Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из соглашения с Ираном по мирному атому. Американский лидер также заявил, что «я готов, хочу и могу» вести переговоры с республикой по новому соглашению.
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