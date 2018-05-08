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Как «продать» свою идею за 5 минут, узнали участники проекта «Вологда — город молодых профессионалов»
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Как «продать» свою идею за 5 минут, узнали участники проекта «Вологда — город молодых профессионалов» 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Социальные, технические, экологические и проекты других направленностей разрабатывают юные вологжане. 60 студентов успешно завершили стажировку на предприятиях и в организациях областной столицы. Накануне участники проекта «Вологда — город молодых профессионалов» учились мастерству публичных выступлений.
Мастер-класс провели тренеры центра «Экология разума». Два десятка студентов средних и высших учебных заведений узнали о том, как лучше составить презентацию для выступления, на что обратить внимание при защите проекта.
«Мы рассказали ребятам, как «продать» свою идею за пять минут. Для этого мы тренировали жесты, голос, участники мастер-класса узнали, как охватить взглядом большую аудиторию, — рассказала тренер Наталия Царева. — Также мы рекомендовали записать свою речь на диктофон или камеру — это наиболее эффективный метод корректировать свое выступление».
Защита проектов состоится с 18 по 25 мая. На суд экспертам участники городского проекта представят различные идеи. Студенты разработали проекты обучения малышей основам электробезопасности, работы с инвалидами и молодыми людьми с ОВЗ и другие.
Мастер-класс по публичному выступлению пройдет для второй группы на следующей неделе. Напомним, что участники «Вологда — город молодых профессионалов» уже изучили основы делового этикета и узнали о навыках эффективного коммуникатора. Тренинги стали новшеством этого сезона проекта.
Параллельно с подготовкой к защите проекта участники проходят индивидуальную психологическую диагностику. Ее результаты повлияют на рейтинг студентов в конкурсе. Имена тех вологжан, которые войдут в «Золотой резерв», станут известны в конце учебного года.
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