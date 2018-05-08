Три линии обороны Андрея Климентьева. Обыск в доме начался со взлома

Видео, смонтированное из записей камер видеонаблюдения, бизнесмен выложил на своей странице в Facebook. На нем коттедж, зарегистрированный на супругу, в котором он живет вместе с дочерью. К дому примерно в 6:50 23 апреля пришла бригада следователей, сопровождаемых представителями спецслужб. Каких — Андрей Анатольевич не говорит. Он называет их «бандерлогами».

Причиной стало дело, закрытое в прошлом году за отсутствием состава преступления. Теперь его возобновили и ввиду сложности назначили следственную группу из 12 человек — от лейтенанта юстиции до подполковника. Сюда же привлекли сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции — видимо, вспомнили о трехдневном пребывании Климентьева на посту мэра Нижнего Новгорода. Всего на данный момент он выиграл в арбитраже 637 дел и 32 проиграл

Со слов Климентьева, обыски начались одновременно у руководителей всех его фирм. Работало 7 бригад по 7 человек и спецслужбы — всего человек 70. В том числе обыскали и его квартиру на Варварке. В этот дом он приехал по звонку жены.

Андрей Анатольевич прокомментировал корреспонденту NN.ru происходящее. Приехало несколько человек — из них ни одного в форме, никто не попытался предъявить ордер на обыск. Как выяснилось потом, он был, но выписан не на владелицу дома. Люди в балаклавах сразу приступили к взлому.

Стеклянную дверь на веранду они разбили легко. Следующую выпилили тоже без особого труда. Кстати, в тамбуре, где находились силовики, предусмотрена химзащита. Но применить ее не решились — боялись навредить садовнику, его комната находится сбоку.

— Смотри, садовника с горшка стряхнули, бросили враскоряку на пол, ходят по нему, — отмечает Андрей Климентьев.

Дальше бойцы подошли к следующему рубежу обороны, оборудованному французской системой защиты. Эта дверь не поддалась. Силовики решили зайти с обратной стороны через окно. Но оно закрыто пуленепробиваемым стеклом.

— Минут 25 они тут пилили, стучали, испоганили 2 стекла, не понимая, что сверху все отлично простреливается. С ними можно было разобраться за 5 секунд, — пояснил Андрей Анатольевич, добавив, что в следующий раз подумает об этом и об усовершенствовании химзащиты.

Он появился в доме и спросил из-за стекла: «Вам чем-нибудь помочь?» Только тогда молодой человек показал ему ордер на обыск. Бригаду впустили в здание. И на второй этаж тоже, хотя там третья система защиты — итальянская. Ее не пробить даже взрывчатыми веществами. А если злоумышленники все-таки проникнут, то семья покинет дом, а они останутся.

Обыск продолжался 6 часов. Искали документ, якобы подделанный, чтобы взыскать по суду почти миллиард рублей. Его квалифицировали как покушение на мошенничество.

— Заметь, только покушение, а работает весь следственный комитет Нижнего Новгорода! — смеется Климентьев. — Тем более что документ этот уже год лежит в суде.

В конце ему предложили подписать протокол. Никаких претензий он предъявлять не стал — ребята молодые, исполнители, вели себя прилично.

Андрей Анатольевич считает, что давление на предпринимателей будет продолжаться. Цель — «отжимание» денег, имущества, бизнесов в пользу «своих».